賴總統：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要民生政策

記者吳典叡／臺北報導

總統府發言人郭雅慧今（15）日表示，總統賴清德在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；隨後行政院長卓榮泰加註不予副署的意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全的嚴正立場；同時總統並箋函五院院長。

郭雅慧指出，賴總統批示為：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變的能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安的制度。」

郭雅慧同時說明卓揆加註意見為：「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。但立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予的預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」