賴總統：立院若耽擱預算審查 延遲國軍提升戰力

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統賴清德今天勗勉海軍小雪山雷達站，感謝以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家。總統並呼籲立法院，如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家增高風險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

總統府今天發布新聞稿指出，總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國、艦隊指揮部指揮官吳立平、監偵指揮部指揮官林志豪、小雪山雷達站站長鍾岐宏等人陪同下赴台中勗勉海軍小雪山雷達站。

總統府表示，總統抵達後，首先聽取任務簡報，並視導海情作業，隨後也與鄭和艦官士兵通話，感謝巡弋台灣周邊海域、守護海疆。總統表示，因為有大家堅守崗位，民眾才能安心、放心。

總統說，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍在執行任務時，務必注意自身安全。

隨後，總統午間與幹部及官兵代表會餐時致詞表示，農曆新年將屆，今天特別到海軍小雪山雷達站向大家拜年，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，1年365天、1天24小時，全年無休守護國家。從小雪山雷達站站長鍾岐宏製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是官士兵對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

總統期盼人民都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，期盼朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

總統再次呼籲立法院，如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家增高風險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

總統表示，在過年之際，看到國軍這麼辛勞，除表達感動及感謝以外，希望全體人民都能支持國軍。並祝福官士兵新年快樂、工作順利、身體健康、家庭美滿幸福、七喜春來。（編輯：林興盟）1150206