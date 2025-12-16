賴總統：精進稅制及推動稅務數位化 打造更進步的臺灣

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（16）日出席記帳士公會全聯會會員大會，肯定記帳士不僅是政府推動稅制改革與精進稅政的重要夥伴，更在防制洗錢、打擊資恐、守護國家財政秩序方面扮演關鍵角色。賴總統表示，政府將持續精進稅制及推動稅務數位化，期盼各方共同努力，讓地方建設發展、中央保有穩健財政，打造更進步的臺灣。

賴總統今日下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第三次會員代表大會」。賴總統致詞指出，面對國際政經局勢的快速變化，稅制與稅政必須與時俱進。全球供應鏈重組、數位經濟與跨境交易的興起，使納稅事務更加專業化和複雜化。尤其，中小企業更需要專業人士的協助，去年記帳士接受企業的委託，不論是辦理所得稅結算申報或是營業稅申報，案件數都比以往成長，顯示大家的專業深受社會高度肯定。

廣告 廣告

賴總統提到，記帳士除了協助企業申報與導入新制度，在防制洗錢與打擊資恐方面同樣扮演關鍵角色；感謝全聯會的鼎力協助，推動洗錢防制及打擊資恐業務，讓臺灣在亞太洗錢防制組織（APG）的追蹤報告中得以維持良好的成績。這不僅是對大家在專業上的肯定，更大幅提升國際社會對臺灣金融秩序與法制環境的信賴。

賴總統進一步表示，未來政府會秉持「公平課稅、合理負擔」的方向精進稅制，降低民眾與企業的遵從成本，同時推動稅務數位化與服務創新，讓線上申報、即時查詢、智慧輔助等工具更友善，也更符合記帳士與企業的需求。

賴總統表示，政府將持續精進稅制及推動稅務數位化，期盼各方共同努力，讓地方建設發展、中央保有穩健財政，打造更進步的臺灣。（總統府提供）

賴總統今日出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第三次會員代表大會」。（總統府提供）