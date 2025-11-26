賴總統：編列國防特別預算 無關川習對話與關稅談判

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天表示，編列國防特別預算提高國防力量是為了防止中國併吞且已籌備多時，與美國總統川普和中國國家主席習近平對話沒有關係，也與台美關稅談判沒有關係。

總統賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會，並區分總統談話、國防部長顧立雄簡報、媒體提問。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府秘書長潘孟安等人。

記者問到規模新台幣1.25兆的國防特別預算是否受到美國施壓。

總統表示，絕對不能倒果為因或本末倒置，編列國防特別預算目的是在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，主要壓力來自中國併吞，不論中國對台文攻武嚇與統戰滲透都有日益增強趨勢，在這情況下，台灣為了保護本身安全與維護台海和平穩定，不得不進行對國家安全與和平穩定的投資。

總統指出，壓力主要來自中國、併吞者，就好像民眾在家裡裝監視器絕對不是來自鄰居的壓力而是為了讓住家更安全，同樣國家編列國防特別預算提高國防力量也是為了防止中國併吞並不是來自其他方面。

記者問川習通電話之後，總統提出追加國防預算案，總統如何看待中國對於台灣的行動及明年4月「川習會」對台灣啟示及美方對於維護台海安全的決心。

總統表示，記者會開宗明義，他就強調，編列國防預算是基於保護台灣安全、社會安定、人民可以繼續享有民主自由的生活方式與友盟國家維護區域和平穩定，籌備多時才編列特別預算，這與美國總統川普和中國國家主席習近平對話沒有關係。

路透社記者問如何評價川普上任至今對台灣安全支持，有因要與北京貿易達成協定而損及台灣利益，是否擔心此事。

總統表示，川普亞洲行之前特別強調，「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切，台灣與美國關係堅如磐石，台灣與美國在經貿合作上，有非常大的潛力，期盼透過這次對等關稅談判，不僅平衡台美貿易逆差也希望深化台美貿易合作。

總統指出，自從川普第二任以來，台灣與美國的各項合作並沒有中斷、停止或減少，仍然持續、不斷加強，他對後續台美關係有信心，這對於台美兩國共同利益以及區域整體利益都有幫助。

記者問台美對等關稅協議先前傳出在感恩節前會有確切的決定，外媒也傳台灣要投資美國4000億美元，總統選擇此時向外媒投書並公布特別預算內容，是否與關稅談判內容有關以及目前談判進度。

總統表示，國防特別預算與關稅談判沒有關係，這筆預算主要是展現台灣守護國家的決心，還有對印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的目的。（編輯：蘇志宗）1141126