賴總統：自助人助 盡速通過國防條例展現防衛決心

（中央社記者游凱翔、吳書緯、溫貴香台北11日電）國防特別條例卡關，總統賴清德今天表示，俗話說「自助人助」，若對自身國家安全都不願盡心盡力，又如何要求國際社會支持台海和平與台灣；國防部長顧立雄也說，若預算未過將嚴重削弱戰力，不應讓台灣成為印太集體嚇阻力量的破口。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴總統說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向。副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同出席。

廣告 廣告

媒體詢問，台灣內部對於增加軍費沒有共識，是否擔心會讓台灣成為第一島鏈的破口，以及與友盟的合作是否會受到影響。

賴總統回應，為了向國際社會展現守護國家及維護區域和平穩定的決心，自前總統蔡英文的任期起便逐年增加國防預算，今年提出的國防特別條例，旨在強化國防力量與防衛韌性，以守護國家安全、維護民主自由體制及區域穩定。美國近期發布的「國家安全戰略報告」，重點在「集體防禦」、「責任分攤」，印太區域和平穩定除仰賴美國協助，區域內國家也須共同承擔責任。

賴總統談到，日本今年國防預算達新台幣1.8兆元、韓國約新台幣1.4兆元，台灣年度預算僅8000多億元，而這筆8年1兆2500億元的特別預算，平均每年約1500億元，這不僅是資源的投入，更是台灣展現自我防衛決心的關鍵指標。

賴總統呼籲，希望民眾做國軍的後盾，支持國防預算。也盼朝野政黨能在農曆春節過後立法院開議儘速實質審議並通過條例，並將中央政府總預算案列為最優先法案，讓國際社會看見台灣關注並致力維護台海和平穩定的決心。

賴總統表示，俗話說「自助人助」，若對自身國家安全，台灣都不願盡心盡力，又如何要求國際社會支持台海和平與台灣，這個道理顯而易見。

顧立雄也提到，特別條例中的7類裝備不僅大幅提升防空、反裝甲及無人系統戰力，更包含關鍵的「指管決策系統」，相關案件是經完整配套與戰略思考結果。

顧立雄說，軍購部分是台灣與美方保持綿密溝通，由美方同意供售、建置不對稱戰力及強化防衛韌性之必要事項，這對形成「有效嚇阻」至關重要，讓台灣在印太區域扮演關鍵樞紐角色。

顧立雄表示，若預算未能通過，將嚴重削弱預期建置的戰力，更重要的是美國會以此結果判斷台灣的自我防衛能力建構未獲民意支持，「美方看到的會是結果，而非過程」；在商購部分，也是根據需求以最快方式取得裝備，包括無人機、無人艇等，「台灣不該成為印太集體嚇阻力量的破口」。（編輯：謝佳珍）1150211