賴總統：致力強化自我防衛能力 維護區域和平

美國日前公布最新《國家安全戰略》（NSS），報告內容強調臺灣經濟與戰略地位，總統賴清德昨日表示，感謝美國將嚇阻對臺衝突列為優先事項，臺灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，維護區域和平。對此，外交部指出，臺灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保臺海及區域的安全與穩定；國防部長顧立雄則強調，政府會持續積極強化自我防衛能力跟決心。

美國於美東時間12月4日公布川普政府的《國家安全戰略》，報告指出，美國以維持軍事優勢嚇阻臺海衝突為首要任務，並將維持長期對臺政策，即不支持任何片面改變臺海現狀的舉措。

賴總統昨日在社群平臺X發文表示，誠摯感謝美國《國家安全戰略》將嚇阻對臺衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全，臺灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

對於美國發表《國家安全戰略》，強調臺灣戰略重要性，外交部指出，感謝《國家安全戰略》報告，明確指出臺灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性，臺灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保臺海及區域的安全與穩定。

顧部長則提到，印太區域和平穩定是美國最大核心利益，美國認為要協同嚇阻，避免再有任何單方面危害區域和平穩定現狀的行為，是美國最優先考量的基本核心價值。顧部長強調，臺灣站在整個第一島鏈的前緣，更重要的是強化自我防衛的能力和決心，一起形成集結、協同，避免任何臺海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何改變，此為現今整個民主價值同盟的國家，最首要的一項工作。