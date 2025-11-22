賴總統：致敬黃百韜將軍 緬懷為國奮戰國軍
記者郭曉蓓／臺北報導
總統賴清德昨日透過臉書發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。賴總統以黃百韜將軍經歷的徐蚌會戰為例表示，我們應該緬懷的是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜；我們都應該珍惜民主、自由、和平，共同捍衛臺灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力達到真和平。
軍戎一生 屢建戰功
賴總統表示，國防大學、陸軍官校的校園中，都有名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。
賴總統指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念；他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給臺灣最深刻的提醒。
秉持軍人信念 捍衛民主
賴總統進一步表示，回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對臺灣的滲透與影響。
賴總統強調，我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。
賴總統說，現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，我們都應該珍惜。因此在黃百韜將軍的殉國紀念日，他要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。
賴總統在臉書發文，向黃百韜將軍及當年為國犧牲的烈士，致上最高敬意。（取自賴總統臉書）
