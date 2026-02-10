賴總統：臺美持續拓展合作 強化國防及全社會韌性

記者陳彥陵／綜合報導

美國在臺協會（AIT）處長谷立言今（10）日透過官方臉書發文指出，他與總統賴清德在官邸共慶農曆新年，並針對深化臺美各項領域的合作進行深入討論。賴總統也於臉書轉發AIT貼文表示，臺美有共識要持續拓展合作，推動關鍵投資，並同步強化國防安全及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿密切交流。

谷立言表示，很榮幸能與賴總統在官邸共慶農曆新年，延續我們好友間節慶互訪的傳統；並針對深化臺美在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。展望馬年，將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的臺美夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界。

賴總統則說，很高興與蕭副總統邀請AIT處長谷立言、副處長梁凱雯等朋友共進晚餐。除了歡慶農曆新年，也就臺美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法；面對快速變動的區域情勢，臺灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

賴總統表示，臺美雙方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。他相信，每一位國人都樂見臺美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。

賴總統邀請AIT處長谷立言及副處長梁凱雯等人共慶農曆新年，並盼臺美深化交流合作，共創繁榮發展。（取自AIT臉書）