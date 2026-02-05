賴總統：臺美關係堅如磐石、合作不變

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德昨日參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠並與紡織產業座談時表示，政府除了持續強化國防力量、深化外交關係，及穩健處理兩岸關係；也積極推動經濟發展，期盼達到「國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好」3大目標。另針對美「中」領袖通話，賴總統強調，臺美之間也有很好的溝通管道，雙方關係堅如磐石，合作計畫持續進行不會改變。

支持中小微企業 讓經濟愈來愈好

賴總統在座談中指出，美國於去年4月2日公布對等關稅政策後，行政院隨即於4月4日提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並在多次與業界座談、聽取意見後，將預算由880億元調整至930億元，其中針對中小微企業受影響照顧金額高達460億元，展現政府對中小微企業的高度重視。

賴總統說明，目前全國中小微企業超過160萬家，提供逾900萬個工作機會，占臺灣整體就業市場8成，是支撐經濟發展與社會穩定的關鍵力量。面對中國大陸削價競爭、國際碳排管理要求及高價市場競爭等挑戰，行政院已集結專業意見，將相關支持措施彙整成小手冊，鼓勵產業善用政府資源，協助解決實際問題。

賴總統也提到，經濟部去年成立產業競爭力輔導團，透過人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、協助數位轉型、淨零轉型，以及ESCO減碳與節電等措施，結合產官學研共同解決問題，提升產業競爭力。政府將持續全力支持科技產業與中小微企業，期盼各企業攜手成長，推動臺灣經濟愈來愈好。

臺美「中」關係維持4項不變

此外，賴總統於座談前接受媒體聯訪，針對4日川習通話議題，強調臺美之間擁有良好的溝通管道，此次美「中」領袖對話時，臺美「中」三邊關係維持4個不變，第一，中華民國與中華人民共和國互不隸屬、臺灣不屬於中華人民共和國一部分的事實不變；第二，美國基於《臺灣關係法》及「六項保證」的承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔維護印太和平穩定的方向不變；第四，臺美關係堅如磐石，各項合作計畫持續推進不會改變。

