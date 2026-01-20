賴總統：臺美關稅完成談判 政府持續提供業界有力支持

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（20）日下午接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」時表示，上週五臺美關稅談判終於底定，臺灣銷往美關稅降為15%，並且不疊加，提供業界有力的支持。希望未來臺灣各項產業發展都能與國家發展的方向對接，創造雙贏，讓產業立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、經濟部長龔明鑫等人陪同下，接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」理事長陳紳騰一行，感謝公會擔任政府與產業的橋梁，協助政府落實各項政策；並表示，工具機產業是臺灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統支撐起各行各業的生產與升級，也串連臺灣整體產業競爭力。

賴總統指出，近年來面對地緣政治變化、產業鏈重組以及新的貿易競爭，給業界帶來相當大的挑戰，而工具機產業始終堅守崗位、展現高度韌性與實力，持續讓臺灣工具機在國際市場上維持關鍵地位，令人欽佩與感謝。

談到關稅議題，賴總統說，經由政府跨部會的努力，由行政院院長卓榮泰領軍的行政院團隊，以及副院長鄭麗君所帶領的談判團隊，在上週五已經與美國完成關稅談判，關於工具機與零組件產業部分亦已達成對等關稅協議；對美關稅從原本的32%降至20%，現在確定為15%，並且不疊加，提供業界有力的支持，希望能在既有基礎上持續攜手前進，讓產業更加蓬勃發展。

賴總統進一步指出，政府也將持續推動相關措施，為因應美方提出對等關稅，由卓揆帶領團隊聽取業界意見，編列930億元特別預算協助產業發展，包含人才培育、金融支持、安定就業及拓展國際市場等4大面向。未來產業如有需求，仍可依既有機制提出申請，政府將持續與產業站在一起。

賴總統提到，近年來，政府每年編列逾百億元，協助中小微企業推動數位與淨零轉型，拓展國際市場。行政院近期提出「AI新十大建設」，協助中小微企業導入人工智慧，提升產業競爭力，達成數位轉型目標，也期待工具機暨零組件公會未來能與國家政策接軌。

賴總統提到，政府正推動國防工業自主，提出8年1.25兆元的國防特別預算，目標包括打造臺灣之盾、建立人工智慧化的攻防體系以及扶植國防產業；在太空產業方面，「福衛八號」是由國人自製的第一個衛星星系，未來也將持續發射人造衛星，並推動低軌通訊衛星發展，都歡迎各界積極投入。

賴總統指出，機器人產業大聯盟已正式成立，期待工具機暨零組件產業能積極加入，與國家發展方向相互對接。政府將透過預算支持產業升級轉型，而產業轉型成果亦可回應國家需求，形成正向循環。期勉各界共同努力，實現讓產業立足臺灣、布局全球、行銷全世界的願景。

