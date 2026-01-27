賴總統：臺美關稅15%不疊加 有助提升整體競爭力

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德表示，臺美關稅正式底定，臺灣輸美產品關稅降至15%且不疊加，能為我國產業爭取與日、韓等國相當的貿易條件，有助提升整體競爭力，穩定就業環境，並為中小微企業長期發展奠定基礎。

賴總統接受民視《台灣最前線》節目專訪，並於今（27）日晚間播出。節目中，賴總統赴臺中神岡區實地走訪伯鑫工具公司；賴總統表示，臺美關稅對臺灣的傳統產業，特別是中小微企業影響非常大，關稅底定後，想要知道現在中小微企業還有需要什麼樣的幫助，以利長期發展，因此將與行政院長卓榮泰分別進行中小企業關懷之旅，伯鑫工具便是第一站，在政府協助下，已全面導入智慧化技術，良率與產能大幅提升。

廣告 廣告

賴總統指出，過去臺灣對美出口關稅普遍高於日本、韓國及歐美國家，對傳統產業與中小微企業造成不小壓力；此次談判在行政團隊通力合作下，關稅自最高32%逐步調降，最終底定為15%且不疊加，不僅大幅降低不確定性，也讓臺灣正式與日、韓、歐盟等國家站上同一個基線上，有利企業布局國際市場。

賴總統強調，這項成果得來不易，除談判團隊夜以繼日努力外，更重要的是臺灣長期累積的科技與製造實力，成為最堅實的談判後盾。他表示，此次談判團隊提出的「臺灣模式」，以科技產業與製造業實力為基礎，推動雙向投資與互利合作，不僅爭取到有利的關稅條件，也深化臺美產業合作關係，為未來經貿往來創造更多空間。

賴總統提到，政府已提出930億照顧中小企業的方案，將持續透過人才培育、研發升級、安定就業與金融協助等政策，協助中小微企業因應國際競爭與市場變化；面對短期訂單波動，政府也將提供必要支持，協助企業穩定人力、確保產業持續運作，確實強化中小微企業體質。

賴總統進一步指出，臺灣中小微企業超過160萬家，提供約8成就業人口，是支撐國內經濟的重要基石。此次關稅底定，不僅有助降低企業成本、提升競爭力，也讓企業更有餘裕回饋員工，創造加薪與擴大投資的可能，進而形成正向循環。

賴總統也呼籲國會支持相關成果，避免延宕影響產業信心與整體經濟發展。賴總統強調，產業競爭力攸關國家發展與民生福祉，期盼朝野共同為臺灣經濟與就業環境努力，讓產業立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統實地走訪工具機公司，了解產線運作，肯定傳統產業積極導入自動化、數位化與人工智慧技術，提升效率與品質。（總統府提供）

賴總統接受節目專訪時指出，臺美關稅正式底定，有助提升整體競爭力，穩定就業環境，並為中小微企業長期發展奠定基礎。（總統府提供）