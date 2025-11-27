賴總統：與新創界共拚經濟 世界的挑戰就是台灣的機會

賴清德總統今天(27日)接見今年度創業楷模暨創業相扶獎得主，他表示很高興看到今年的得獎者橫跨多元產業，也相信創新創業夥伴的活力與智慧將會是國家提升韌性、推動產業升級的關鍵力量。面對國際變局，總統認為「世界的挑戰就是台灣的機會」，他期許所有得獎人在各領域發光發熱，一起努力讓世界看見台灣的創業精神。

賴清德總統今天上午在總統府接見「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」得獎人以及全國創新創業總會總會長邱銘乾等人。

總統致詞時表示，眾所周知創業從來不是一條容易的道路，政府希望打造一個創新驅動的產業生態，讓創業者及企業家可以充分發揮創意、帶動產業，因此在今年4月完成《產業創新條例》修法，成功把人工智慧、節能減碳納入投資抵減，並推動新創租稅減免，增加更多新創募資的機會。

賴總統表示，面對當前全球氣候變遷、地緣政治變化、國際競爭等多重挑戰，AI等智慧科技成為提升國家韌性的關鍵，政府明年編列新台幣300億元預算推動AI新十大建設，其中特別布局矽光子、量子科技、AI無人機、智慧機器人等重點產業，希望科技成果能轉化為產業升級以及企業成長的核心動力；另外，國發基金也啟動「創業天使投資方案」及「百億主題式投資」，針對AI、淨零、半導體、智慧製造等關鍵領域加強投資，協助新創在早期研發規模擴大及國際化階段都能取得更穩固的後盾。

賴總統說，他知道中小企業及微型企業面臨數位轉型、淨零轉型、國際市場拓展及美國對等關稅壓力等重大挑戰，為了協助企業紓緩關稅衝擊，行政院已將韌性特別條例預算中的產業支持經費從原本的新台幣880億元加碼到930億元；另外，政府每年也會投入上百億元預算推動「中小微企業多元振興發展計畫」，藉此全面提升企業經營體質，讓經營者在國際變局中能夠更有力量。他說：『(原音)我一直相信世界的挑戰就是台灣的機會，面對世界的變局，創新創業夥伴的活力與智慧將會是國家提升韌性、推動產業升級的關鍵力量。未來政府會與創業家們一起拚經濟、創造未來，讓創業者與企業家發揮實力，帶動百工百業發展。』

賴總統表示，他很高興看到今年的創業楷模得獎者橫跨化學、化工、半導體、光電、生技、製造、服務等多元產業，這不僅象徵企業的成就，更展現台灣韌性、務實的精神。他期許所有得獎人在各領域發光發熱，一起努力讓世界看見台灣的創業精神。(編輯：沈鎮江)