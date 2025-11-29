賴總統:若朝野有共識又符合憲政程序 願到國會報告

政治中心／綜合報導

總統賴清德拋出"追加1.25兆"國防特別預算，藍白提案"來立法院國情報告"。國民黨團說"還欠9000億"的武器，何時能到位要講清楚、民進黨立委強調延宕是疫情導致，已經要美方加速交貨。至於是否來報告，賴清德說"只要朝野有共識、符合憲政程序，就會到國會報告、爭取國人支持"。

總統賴清德日前宣布要追加1.25兆的國防特別預算，藍白兩黨喊話"來立法院國情報告"，賴清德接球了。

賴清德說「如果朝野黨團有共識、又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告、並且爭取國會的支持。」

藍白擬邀總統至立院報告 賴清德提「2條件」

賴清德說，願意到國會國情報告，爭取社會對國防追加預算的支持。（圖／民視新聞）





接球的同時也設定好兩大前提，其實去年賴清德剛上任時就曾討論國情報告，卻卡在"要不要回答立委提問"，最後沒有下文，民眾黨團堅持要總統備詢。

黃國昌說「如果來國會，只是片面的在進行他要講的政治宣傳，他不肯面對國會議員相關問題的回答，留在總統府裡面開記者會就好了。」

吳思瑤說「希望在野黨對於邀請總統來國情報告，不要設定了反對的前提，必須是一個對國家好、對人民的安全好，我們希望是這樣子的一個前提，而不是只是淪為政治的操作。」

綠營要白營別把國情報告當政治操作的戰場，藍營則要求，先叫美國送來延遲交付的武器、裝備，再討論新採購。

林沛祥說「據說欠有將近快9000億的武器，在美國還沒有收單，這筆爛帳該如何解決、何時武器才能到位？」

吳思瑤說「從來沒有對美軍購有9000億的，延宕交貨的狀況，疫情的衝擊，全球的軍工的供應鏈都產生了延宕交貨的狀況，我國政府已經要求美方加緊的來交貨，而沒有交貨，政府就不會付款。」

藍白擬邀總統至立院報告 賴清德提「2條件」

去年討論國情報告時，朝野就為了賴清德是否留下來備詢攻防。（圖／民視新聞）





綠委呼籲"藍營停止造謠帶風向，此次府方直球對決，但總統能不能國情報告？朝野顯然在議程上還會再攻防。

（民視新聞綜合報導）

