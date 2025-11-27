賴總統：落實創新數位、普惠教育 縮短城鄉差距

記者郭曉蓓／綜合報導

總統賴清德今（28）日前往臺南出席「114年度總統盃AI素養爭霸賽頒獎典禮暨閉幕式」，肯定臺灣年輕世代的科技潛力與創造力。賴總統表示，政府正推動「AI新十大建設」與「晶創臺灣方案」，推升臺灣整體科技實力，並推動「一人一機」、生成式AI導入教學等策略，為臺灣帶來系統性的教育升級，落實「創新數位、普惠教育」，縮短城鄉差距。

賴總統指出，臺灣年輕世代的科技潛力與創造力是一塊待挖掘的珍寶，從實作中學習AI、培養邏輯思考與創造力，期待大家未來在各行各業都能蓬勃發展，為臺灣的「人工智慧之島」願景做出進一步的貢獻。此外，AI科技的發展匯集許多資源及高科技的競爭，因此教育的平權與普及比以往都還要重要。今年也特別加入偏鄉組，讓每個孩子都有機會同場競技。

廣告 廣告

賴總統提到，放眼全球，AI的競爭已經進入白熱化階段，並且會大幅度改變人類的生活。臺灣在這之中早已是參賽者，也要有自信在未來成為領航者；而參賽同學們不只是AI的使用者，更是未來的創造者。

賴總統表示，算力即國力，政府正推動「AI新十大建設」與「晶創臺灣方案」，預計在2028年前培育45萬名AI、綠領與跨域人才，並在15年內創造15兆元產值、50萬個新的工作機會，不僅要推升臺灣整體的科技實力，更會落實「創新數位、普惠教育」，縮短城鄉差距。

賴總統強調，AI教育是這股力量的核心，臺灣中小學AI教育的目標，是讓學生從小學習並接觸人工智慧模型，啟發學習興趣、培養知識基礎，讓AI教育向下扎根，為未來的競爭力奠定良好的基石。未來政府將持續研發新一代AI學習系統，推動「一人一機」、生成式AI導入教學等策略，為臺灣中小學帶來系統性的教育升級。

總統賴清德今日出席「114年度總統盃AI素養爭霸賽頒獎典禮暨閉幕式」，親頒正式賽及總冠軍賽獎項予獲獎隊伍。（總統府提供）