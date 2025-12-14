賴總統：財劃法修法將導致中央失去災害應變能力

（中央社記者楊思瑞台南14日電）總統賴清德今天出席台南丹娜絲風災感恩會時表示，財劃法兩次修法後削弱中央政府財政，導致失去災害應變能力；未來可能將由地方政府單獨承擔災害應變工作，效率大幅降低。

台南市政府下午在新營文化中心演藝廳舉辦台南丹娜絲風災感恩會，感謝協助救災的公部門及民間企業、公民團體等單位，賴總統親臨現場向所有救災有功人員致謝。

賴總統致詞表示，今年7月的颱風丹娜絲是120年來第一個從嘉義登陸的颱風，重創嘉南地區，許多民眾家園一夕間被摧毀，風雨無情、人間有愛，之後各行各業人員不眠不休投入救災，令人感動，今天接受表揚的每一人及每個團體，都展現台灣人的善良、勇敢與無私。

廣告 廣告

賴總統說，台南七股區西寮里是此次台南風災最嚴重地區之一，但在花蓮光復鄉災情發生後，西寮里民們在短短數日募集超過新台幣49萬元捐贈花蓮，充分展現台灣人互助精神，讓人敬佩；大家常說台灣最美風景是人，他想加上一句，其實台灣最強的也是人與人之間的團結。

賴總統表示，中央地方合作在台南已完成266件弱勢民宅修繕，這些是政府出資或由善心企業負責所有費用，接下來政府會加快腳步完成53項重建子計畫實行。

賴總統說，未來面對極端氣候挑戰，防災、救災、復原都是台灣共同責任，但至今距離年度結算不到20天，明年中央政府總預算立法院遲遲尚未審議，將影響政府政策執行；另外，財劃法兩次修法，更大幅削弱中央政府財政。

賴總統表示，如果依照新修財劃法編列預算，將導致中央政府明年要舉債5000多億元，未來每年也勢必要舉債這樣的金額，將讓政府沒有足夠資源，並失去災害應變能力；未來可能將由地方政府單獨承擔災害應變工作，導致效率大幅降低，勢必讓民眾災後復原方面受到最直接衝擊。

他說，國家各項挑戰是不分黨派都要面對，期待朝野團結一致，讓國政順利運作，如此守護台灣力量才會更加充足，台灣未來也會更安全、更有韌性。（編輯：陳仁華）1141214