賴總統：重要公共場所部署快打部隊 確保民眾安全

（中央社記者溫貴香台北20日電）台北市昨晚發生隨機傷人案，總統賴清德一早分別至多家醫院探視慰問傷者，對於不幸罹難民眾表達最深切哀悼並慰問家屬。總統強調，以這起事件為鑑，在公共場所及人流眾多地方加強部署警力與快打部隊，確保民眾安全與社會安定。

犯嫌張文昨天晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，已造成至少4死、多人輕重傷，分送台大醫院、台北市聯合醫院中興院區等多家醫院救治。

總統府上午發布新聞稿指出，昨天（19日）晚間台北市發生隨機襲擊事件，總統賴清德今天上午分別前往台大醫院、台北市立聯合醫院和平院區及聯醫中興院區探視傷者；對於不幸罹難民眾，也表達最深切的哀悼並慰問家屬。

總統表示，政府將以此事件為鑑，強化公共場所與人潮聚集區的警力與快打部隊部署，提升即時應處能力，確保民眾安全與社會安定。

總統抵達後，分別由衛福部長石崇良、台大醫院、和平醫院、中興醫院院方陪同探視受傷患者，並向家屬深致關切之意。

總統表示，對於昨日晚間駭人的隨機襲擊事件中不幸罹難的民眾表達哀悼之意並慰問家屬，也特別感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患；同時要對奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人表達感謝與敬意，他們展現的英勇行為令人欽佩。

他指出，已責成檢警調相關單位務必針對歹徒背景、犯案動機、有無共犯及背後指使者等進行全面、深入、徹底的調查，並將真相向社會交代。

總統強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所及人流眾多的地方加強部署警力與快打部隊，一旦有事情發生時能及時發揮功能，讓民眾獲得保護。（編輯：蔡素蓉）1141220