賴總統：關稅談判告段落 續與卓榮泰下鄉座談挺產業

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天表示，政府已完成台美關稅談判，為產業爭取到具實質助益與長遠戰略意義的成果；對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。他和行政院長卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與產業界溝通，做產業最堅實後盾。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見「社團法人中華民國工業協進會致詞表示，這幾年全球經貿環境快速變化、供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調高關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰，特別是許多中小微企業，以傳統製造業而言，更是衝擊經營與布局，政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。

廣告 廣告

總統表示，上週五台美關稅談判已經底定，台灣獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。首先，在對等關稅上，台灣從一開始面臨32%的關稅壓力，降到20%的暫行關稅，最終確定在15%，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為我們的商品爭取到公平競爭的機會。

第2，在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅僅半導體及衍生性商品，在一定額度內免稅，木材傢俱、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率，如此一來降低產業的不確定性，更為企業保留更大布局空間。

第3，台美合作建立了台灣模式，未來台灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施形成產業聚落，同時也歡迎美國企業來台投資，透過雙向布局深化合作，創造互利雙贏的局面。

總統表示，不過關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的，還是企業本身的體質與競爭力，政府重視各個產業的發展，特別是對於中小微企業傳統產業，政府推出量身打造的政策。為因應美國關稅，政府提出930億元的出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型取得外銷貸款與信用保證，並且爭取海外訂單，讓企業有資金、有彈性，也有時間調整步伐。

他並說，政府也推動中小微企業多元振興發展計畫，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路，產業競爭力輔導團為企業轉型注入更多動能。

總統強調，對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。他和卓榮泰、行政團隊，會持續到各縣市，與各個產業密切溝通，了解第一線的需求，與業界攜手因應各項挑戰。

他始終認為台灣經濟的穩定及韌性，不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業升級轉型、強化體質，更是首要的目標。

展望未來，總統表示，AI新十大建設將從主權AI、國家算力中心到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設。

總統期待台灣製造業能夠在既有的技術實力，與品質優勢上進一步結合AI數位化與系統整合的能力，成為全球製造體系中深厚信任且不可或缺的夥伴；也希望工業界的夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域，並且透過政府支持產業累積量能，回饋國家安全韌性與發展的需求，共同打造成長的良性循環。

最後，總統重申，政府會做產業的堅實後盾，也邀請大家繼續擔任政府跟業界的橋梁，給予政府寶貴的建議，協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。（編輯：蘇志宗）1150122