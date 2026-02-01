賴總統：關稅談判守住台灣利益 盼台美合作大步向前

賴清德總統今日凌晨以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第53屆年會」致詞，他表示，近期完成的台美對等關稅談判成功守住台灣利益，更為台美經貿合作奠定穩固基礎。期盼透過台美人的力量，讓台美合作腳步大步向前，並與民主夥伴攜手守護民主自由的價值與生活方式，促進世界的和平繁榮。

賴總統致詞表示，今天是農曆12月13日，再兩周就要過年，他要祝福大家新春快樂、闔家平安幸福，馬到成功。過去一年，台灣遇到許多的挑戰，感謝大家在海外和國內民眾團結打拚，支持政府推動各項建設與改革，讓台灣無論在民主發展、經濟繁榮、社會福利、國際外交，還是文化、運動各方面，都有很大的進步，讓世界更加肯定台灣、看好台灣。

賴總統說，尤其兩周前，我們跟美國的對等關稅談判已經完成，台灣不但跟日本、韓國、歐盟有同樣的最優惠待遇，也是全世界第一個得到美國課徵232條款關稅最優惠待遇的國家。「我們不僅守住台灣的利益，更加為台美經貿合作，奠定更加穩固的基礎。」

賴總統表示，我們過去這一年的表現，再一次向世界證明，只要國人同胞相信民主、相信台灣、團結合作、認真打拚，再大的困難與挑戰我們都可以克服，繼續以穩健的腳步，走向世界，走向繁榮與進步。

賴總統表示，僑胞是國力的延伸，「北加州台灣同鄉聯合會」成立已經超過半世紀，不只是北美洲最重要的台灣人社團，更是舊金山地區最大的同鄉會組織。他希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。未來政府也會繼續努力，讓台灣和全世界所有民主國家，手牽手、心連心，共同合作，共同守護民主自由的價值與生活方式，促進世界的和平繁榮。

