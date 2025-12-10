賴總統：面對天災地變 盼未來台日加強救災救援合作

（中央社記者溫貴香、楊堯茹台北10日電）針對日本青森地震，總統賴清德今天代表全國人民對日本表達慰問。他表示，希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利；未來希望加強台日兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至可以共同研究科技，讓兩國人民在面對天災地變時更好應付，人民更安全。

總統上午出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，並於會前受訪。當被問到日本青森發生強震一事，總統表示，他要代表全國人民對日本表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利。

總統說，他也看到台灣民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館中表現非常穩定的態度，「我們的表現也非常好」。

總統進一步指出，台灣與日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變時能夠更好應付，讓人民更安全。（編輯：林淑媛）1141210