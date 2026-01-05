賴總統：2026關鍵一年 盼朝野合作推動台灣向前

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統賴清德今天說，2025年台灣經濟穩健成長，出口規模寫下歷史新高，2026年是非常關鍵的一年，要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結、凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

賴總統上午在總統府接見中華民國進出口商業同業公會全國聯合會，總統說，2025年全球經濟充滿變化及挑戰，根據國際貨幣基金（IMF）預估全球經濟成長率為3.2%，台灣穩健成長，主計總處估計經濟成長率達7.37%，是大家共同努力的結果。

賴總統說，隨著AI與高效能運算等需求增加，台灣出口表現更加亮眼。截至去年11月，出口規模接近5785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中具高度競爭力跟產業動能，這些成果都來自一代又一代的耕耘累積。

他表示，進出口商以「一咖皮箱走天下」打拚精神，拓展全球市場，並引進新科技、新技術，深耕新興市場。不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓台灣成為全球供應鏈中不可或缺重要一員。

賴總統表示，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整，以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

他說，政府透過投資台灣三大方案以及強化經濟與國土安全韌性相關措施，支持企業強化體質，提升供應鏈韌性，穩定產業布局。目前經濟部已經推動460億元的出口供應鏈支持方案，提供研發、轉型補助、外銷貸款、信用保證，以及爭取海外訂單等措施，強化企業資金彈性，提升技術能量。

總統表示，政府通過116億元的中小微企業多元振興發展計畫，推動數位轉型、淨零轉型以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、優惠租稅以及信保機制等措施，讓更多企業能夠跟上國際趨勢，提升整體競爭力。

他強調，2026年是非常關鍵的一年，要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積。他期盼朝野合作、社會團結、凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

他說，未來政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求。降低外在風險，掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中站得更穩，也走得更遠。（編輯：萬淑彰）1150105