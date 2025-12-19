賴總統：2040拚打兆元軟體產值 打造人工智慧生活圈

「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」19日登場，賴清德總統指出，政府力拚在2040年擁有兆元軟體平台產值，協助中小企業導入AI人工智慧。此外，也要全力打造AI生活圈，在生活、國防全面導入AI。

國科會19日舉行「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，聚焦下一代AI運算架構，吸引矽光子、共封裝光學(CPO)、半導體製造、先進封裝等業者與會參加。賴清德總統致詞時表示，全智慧化時代來臨，是台灣的挑戰，也是台灣的機會。因此，政府推出「AI新十大建設」，要在現有的硬體實力基礎上，確保台灣在下一個世代持續居於領先地位，這也是政府推動AI十大建設的主要目的。

總統說，台灣長期在半導體與光電領域累積了完整的產業供應鏈，如今正好展現出關鍵的戰略優勢。在全球架構快速演進之際，台灣有機會切入矽光子與CPO等核心技術發展，不僅掌握關鍵技術節點，也具備進一步參與、甚至主導國際標準制定的潛力。

總統表示，期盼台灣在2040年能夠擁有兆元軟體平台產值，並且協助100萬家中小微型企業能夠導入人工智慧，協助產業升級轉型。另外，要建立AI生活圈，在食衣住行導入人工智慧。他說：『(原音)我們希望在2040年的時候，能夠有兆元軟體平台的產值。我們會有100萬家的中小微型企業能夠導入人工智慧，讓人工智慧可以實質上幫助我們中小微型企業升級轉型。另外，當然我們要建立一個最高目標「人工智慧生活圈」，在食衣住行育樂、國防，凡是想得到的，我們都希望能夠導入人工智慧。』

總統指出，政府希望在2040年前為台灣培育50萬名AI人才。除了學校體系，政府也全面推動公務體系學習AI。要推動AI建設與產業發展，公務人員必須走在最前面，才能在政策制定與產業協助上發揮作用。

總統說，台南「國網雲端算力中心」已在近期正式啟用，隨著全面智慧化時代來臨，政府會均衡區域發展，在全台各地推廣基礎建設，將台灣打造成人工智慧島。(編輯：沈鎮江)