賴總統：AI正在改變世界 臺灣瞄準未來確保優勢

總統賴清德昨日接見亞太資通訊科技聯盟大賽APICTA Awards 2025獲獎代表隊時表示，臺灣於去年賽事勇奪10金、8銀、6銅，成績亮眼並刷新大會紀錄，展現資通訊研發與創新實力；政府將持續作為堅實後盾，期盼未來與各界攜手，為臺灣及印太區域打造更智慧、美好且具包容性的數位未來。

賴總統指出，亞太資通訊科技聯盟大賽被譽為亞太資通訊界的奧斯卡獎，去年12月，臺灣暌違9年再次舉辦大賽，且在13個印太經濟體、256件作品中脫穎而出，拿下10面金牌、8面銀牌、6面銅牌，不僅成績亮眼，更刷新大會紀錄。

賴總統說，臺灣得獎隊伍橫跨消費者端應用、社群服務、政府與公共服務等組別，不只展現各團隊長期投入研發、持續精進的努力，更代表我資通訊研發與創新實力已在世界舞臺上發光發熱。

賴總統表示，AI改變世界是現在進行式，臺灣必須加緊腳步，瞄準未來，確保下一世代的競爭優勢。去年政府提出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，希望在2040年能培育50萬名AI應用人才，並創造15兆元產值。另持續布局量子科技、矽光子與機器人3項關鍵技術，確保臺灣的長期競爭力，並將從算力、資料、人才、行銷、資金等5大面向同步推進，加速打造具備前瞻性與包容性的科技環境，進一步邁向「創新經濟，智慧國家」的目標。

賴總統認為，科技真正的價值在於解決問題、改善生活。政府會持續努力打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型過程中不遺落任一產業、任一家公司或族群。

賴總統也肯定參與亞太資通訊科技聯盟大賽的選手，都是臺灣邁向智慧國家的生力軍，期待有更多青年學子、產業先進與創新團隊能善用該競賽平臺，與印太夥伴展開更多交流與合作，拓展臺灣國際影響力；政府會繼續做最堅實後盾，支持每位參賽者將創意與技術真正落地，為臺灣、也為印太區域，創造更智慧、更美好、也更具包容性的數位未來。

