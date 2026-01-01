賴總統2026新年談話 盼國家團結一致面對挑戰

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（1）日以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話。賴總統表示，政府會持續朝「打造更安全、堅韌的臺灣」、「邁向智慧繁榮的臺灣」、「建構更均衡發展的臺灣」及「促成民主團結的臺灣」等四個總目標邁進，期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴總統今天上午出席元旦總統府升旗典禮，隨後在總統府大禮堂發表主題為「韌性之島，希望之光」的2026新年談話。賴總統指出，展望新年，要推動四個總目標。第一，「要打造更安全、堅韌的臺灣。」面對中共持續升高的擴張野心，國際都在關注臺灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。去年，已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年，我們要一一來執行。

廣告 廣告

賴總統呼籲，面對中共嚴峻的軍事野心，沒有強韌的國防，就不會有國家。這應該是要不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

賴總統說，第二，「要邁向智慧繁榮的臺灣。」政府正在推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，讓人才資金深耕臺灣，精準布局國際市場。同時，已啟動「AI 新十大建設」、「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力；第三，「要建構更均衡發展的臺灣。」推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費，還有「租金補貼」和「社會住宅」。今年起，將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，未來，將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。

賴總統提到，第四，「要促成民主團結的臺灣。」，只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

賴總統進一步指出，國際對臺灣的支持從未間斷，不只美國、日本、英國、歐盟等多國，都紛紛展現對臺灣及臺海和平穩定的支持，近期美國宣布史上最大的對臺軍售案，和美國國家戰略報告所提到臺灣的重要性，都在在告訴我們，臺灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

賴總統表示，感謝這段時間，在每個崗位上守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及所有的志工超人們，還有在背後扶持他們的家人朋友們；有大家的付出，讓國人更安全，大家的無私，印證了臺灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。

賴總統強調，面對中共嚴峻的軍事野心，沒有強韌的國防，就不會有國家。（總統府提供）

賴總統今日以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話。（總統府提供）