政治中心／黃富溢.SNG小組 宜蘭報導

新年開工第一天，總統賴清德一早前往宜蘭參訪長照機構，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也陪同。賴清德強調今年編1200億擴大推動「長照3.0」。致詞更七次提到林國漳名字，被解讀拉抬參選聲勢。

機構住民vs.總統賴清德：「總統好。」

親切跟住民打招呼，總統賴清德參觀宜蘭勁好園綜合長照機構，還坐下來跟長輩們話家常，

機構住民vs.總統賴清德：「新年快樂我來跟大家拜年啦。」

除了代理縣長、衛福部常次莊人祥外，政院顧問、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也陪在一旁。賴清德致詞時更七度提起他的名字。

廣告 廣告

賴總統2026首場行程宜蘭看長照 致詞七度提林國漳表肯定

賴總統2026首場行程 宜蘭看長照七度提林國漳。（圖／民視新聞）

總統賴清德：「我們也一定要照顧到全體的縣民，所以林國漳顧問他也很放心，後來我才發現，他不只是跟我講，他也跑去跟行政院卓榮泰院長講，在去年行政院因為，林顧問的建議之下，我們給予宜蘭縣政府興辦，長照服務工作的經費就有10億元。」

賴總統2026首場行程宜蘭看長照 致詞七度提林國漳表肯定

賴總統2026首場行程 宜蘭看長照七度提林國漳。（圖／民視新聞）

不但肯定林國漳對宜蘭的關心與付出，賣力幫忙拉抬聲勢，賴清德隨後轉往陳定南園區，還邀他同車討論，更可看出總統對林國漳的重視。

記者vs.宜蘭縣長參選人（民）林國漳：「（總統這次的行程是有輔選的意味嗎？），總統來陳定南紀念館，最主要是緬懷陳定南老縣長的精神，陳定南給他的影響，可以說是他政治上的恩師，（那總統剛剛特別拉你上車過來這邊），拉來這裡最主要，當然也是在跟我講，以前陳定南的一些事蹟這樣子，（所以沒有談到選舉？）沒有。」

賴總統2026首場行程宜蘭看長照 致詞七度提林國漳表肯定

賴總統2026首場行程 宜蘭看長照七度提林國漳。（圖／民視新聞）

林國漳否認與總統談到選舉，不過，陪同總統參訪後，同樣深受啟發，期盼延續清廉勤政精神！更強調「雖然不及陳定南老縣長那樣有遠見，但他一定會更努力」。

原文出處：賴總統2026首場行程宜蘭看長照 致詞七度提林國漳表肯定

更多民視新聞報導

新竹副縣長罕戴黑框眼鏡！網驚喊：神似蔣經國

阿妹領軍台東跨年！20萬資本額公司獲3500萬標案 縣府回應了

最新民調曝光！過半滿意賴政府外交表現 中國「這舉動」慘被唾棄

