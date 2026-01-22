賴缺席彈劾審查 藍批違法亂紀

立法院全院委員會二十二日繼續審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委徐巧芯（圖）發言說明彈劾理由。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院全院委員會二十二日續行審查總統賴清德彈劾案，賴清德未列席說明。多位國民黨立委發言指出，總統涉及違反憲政分權與否定國會監督，必須依法啟動彈劾程序加以制衡，呼籲全民正視憲政危機，讓政治運作回到正軌。

立委林思銘表示，民主法治國家依循分權制衡原理，國會本即為總統的監督機關。當總統出現系統性侵犯立法權、否定國會決議、踐踏權力分立機制的情況，國會若不採取制衡行動才是真正失職，辜負人民託付。

林思銘指出，依憲法規定，總統違法亂紀行為須透過彈劾加以制衡。此次提出彈劾並非出於政黨對立，而是因憲政失序已成事實，國會有責任捍衛憲政秩序與制度尊嚴。

立委翁曉玲說，提出彈劾案是對總統的警告，提醒其勿一意孤行、執迷不悟。歷史經驗顯示，當權力失去制衡，民主制度將面臨崩解風險，面對對憲政體制的連續衝擊，立法院不能姑息，必須即時反制。

立委徐巧芯則指出，台灣目前最需要的是團結社會、發展民生與經濟，而非持續政治對立。彈劾並非羞辱或審判總統，而是要求正視肩負的憲政責任，籲全民支持依法行使監督權，讓政治回歸制度正軌。