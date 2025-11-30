賴肯定劉建國 暗示再戰雲林

賴清德總統（右二）昨到雲林縣褒忠鄉聚寶宮上香祈福，民進黨祕書長徐國勇（左一）陪同，左二是前縣長蘇治芬，左三是民進黨立委劉建國。（周麗蘭攝）

民進黨下屆雲林縣長人選以劉建國呼聲最高，但黨中央遲未定調，賴清德總統11月30日到雲林縣褒忠鄉聚保宮參香祈福後的致詞，肯定劉關心社會福利、推動產業園區的貢獻，被視為是暗示挺劉選縣長；陪同參香的民進黨祕書長徐國勇受訪也表示，「劉建國當然是有可能」。

賴清德致詞表示，劉建國長期在環境衛生委員會關心弱勢社會福利等，帶領癌友團體爭取百億癌症基金照顧經濟弱勢病友，今年就要上路，賴也承諾劉會推動褒忠產業園區。

這段談話被視為賴清德暗示劉建國被提名參選雲林縣長。徐國勇表示，2026雲林縣長選舉民進黨人選已在進行相關討論，當然劉建國是很好的人選，但要經過選對會建議後送中執會討論通過，「你們問劉建國有沒有可能？當然是有可能。」外界認為劉建國參選本月3日就會明朗。

廣告 廣告

劉建國後來與賴總統同車出席台大雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土典禮，媒體追問劉對於參選雲林縣長意願？劉說，他曾代表民進黨參選本屆縣長選舉敗北，自己也很自責，覺得對於民進黨很難交代，目前只希望以立委身分把服務做得更好。

他強調，民進黨的縣長人選提名還是要尊重黨中央、賴主席，選對會絕對有智慧選出一位可以帶領雲林全面升級、全面提升的好人才。

國民黨下屆雲林縣長選舉呼聲最高的是立委張嘉郡，黨主席鄭麗文上月23日回故鄉雲林參加健行活動，張嘉郡首次和鄭麗文在雲林同框。因張嘉郡父親張榮味支持郝龍斌選主席，外界懷疑張嘉郡參選縣長可能有障礙，鄭麗文受訪表示，真心期待張嘉郡順利世代接棒。