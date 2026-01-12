賴自號「AI總統」呵呵笑？謝寒冰示警1事：這種人很危險

賴清德用英文拼音諧音哏稱自己為「AI總統」，呵呵大笑，引發討論。（資料照／趙雙傑攝）

總統賴清德10日出席AI人才年會，稱姓氏「賴」英文拼音也有「AI」，笑稱可叫他「AI總統。名嘴謝寒冰直言，賴打哈哈，該做的實事、該兌現的政見不做，也不敢跟立法院、館長直球對決，但要小心他怒起來會用司法搞人。

謝寒冰12日在《大新聞大爆卦》節目直呼，黃國昌去美國後，鄭麗文很快也要去，這突顯的是，我們現在的執政黨根本失能了，賴清德只會講那種冷笑話。

謝寒冰表示，真的不要每天空口說白話，現在全台灣人最希望的是什麼？幹實事！賴清德上來的這一年多時間，我們台灣一直在空轉，不斷朝野惡鬥，什麼時候才要真正做點事？很多政策，賴自己選舉的時候講的，都嘎然而止，然後就不聞不問了。到國會報告是賴自己選舉時的政見，現在找盡各種理由不去。社會住宅更絕，前兩天劉世芳乾脆承認，大概不會弄了！這樣就結束了？

謝寒冰直言，表示這個人選舉的時候講的，全部都是胡說八道，他根本無心、也沒打算去做。說什麼土地取得困難，選舉的時候不知道？賴清德是幹過行政院長的人！他會不知道土地取得困不困難嗎？所以這個人就是信口開河、滿嘴謊言，根本就是個詐騙集團首腦，還騙得一副理所當然的樣子，然後現在只會在那邊呵呵傻笑。

謝寒冰指出，黃國昌去，鄭麗文也去，國際舞台都是在野黨在表現，賴清德看起來很心急，而且他很憤怒：為什麼我不能去？他自己造成的！去年本來有機會可以去達拉斯，他不要，硬要選高檔的（紐約），但問題是對川普來講，人家為什麼要理你？

謝寒冰示警，但賴愈生氣，出手會愈狠！他最近不就對館長下手了？這麼無聊的事也可以大動干戈，說要起訴。人家問他要不要出庭，賴這麼喜歡直球對決的人，竟然說「應該是被告才要出庭吧？」哪裡都不敢去，只敢躲在同溫層裡，繼續做他的春秋大夢。但這種人很危險，接下來他愈憤怒，無處發洩，就只好把矛頭對準在野黨，正常選舉贏不了，就用司法來弄你！

