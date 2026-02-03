賴自誇台美關稅「世界稱羨」 謝寒冰傻眼：開口就是災難

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德總統出席。（姚志平攝）

總統賴清德今(3日)表示，經過9個月的努力，完成台美對等關稅談判，取得讓國人滿意，讓世界稱羨的成果。此外，賴出席書展時稱「與其找一個好老師，不如找本好書」，引來全教產砲轟賴輕蔑教師，應向全台教師道歉。媒體人謝寒冰直呼：「這傢伙一開口就是災難！」

賴清德在「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會表示，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就全程掌握、全員投入、全盤兼顧、全力以赴，來因應變局。經過9個月的努力，已於上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界稱羨的成果。

此外，賴清德今(3日)在台北書展開幕致詞時強調，「很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書。」全教產質疑，該致詞引發基層教師譁然，「這是我們的總統應該說的話嗎？」

全教產理事長林蕙蓉提到，教育部長鄭英耀日前在教師要上街頭抗議廢除校事會議時，曾說出「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，而總統更在國際書展中致詞表示「與其找一個好老師，不如找本好書」，這是對台灣教師最大的歧視和侮辱。全教產直言，賴總統在國際書展這樣的場合，說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，鄭重呼籲總統應向全台教師道歉。

謝寒冰直呼，賴出席書展說「找一位好老師不如一本好書」，還稱台美關稅談判「國人滿意、世界稱羨」？「這傢伙真的一開口就是災難！」

網友表示「選一個好總統不如選一套好AI」、「一位好老師價值遠超一整書架的書，因為他已經幫你整理好重點了。看來萊爾校長沒遇過好老師」、「真的很想知道他有請文膽嗎？還是連文膽都是酬庸的」、「誰滿意？有公布談判內容嗎」、「哪來的自信？果然是一個人的武林」。

