賴芊合頂素顏突襲《豆腐媽媽》拍片現場！蘇晏霈親揭「這原因」太驚喜

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《豆腐媽媽》目前正如火如荼地拍攝中，近日劇組出外景時，竟迎來一位意想不到的「稀客」——女星賴芊合！有趣的是，賴芊合當時非但沒有精緻妝髮，反而以全素顏的面貌驚喜現身。

原來，這一切都是好姐妹蘇晏霈促成的！正在《豆腐媽媽》拍攝現場奮戰的蘇晏霈，無意間發現當天的拍攝地點就在賴芊合家附近，立刻傳訊息發出探班邀請，「要不要來看 #張育玲~就送妳歐咪呀給」，沒想到3分鐘內，賴芊合馬上就出現，蘇晏霈開心笑喊「看到素顏、睡很飽的千合來了，夠挺！」。

廣告 廣告

蘇晏霈訊息賴芊合，沒想到馬上就出現。/翻攝蘇晏霈IG

拍完《好運來》後暫時沒有演戲的賴芊合，經過這段期間的休息，整個人氣色非常好，她表示收到蘇晏霈的訊息時，直呼好幸福「一聽到在附近.我立馬不計形象衝到現場.是育玲本人ㄟ」，更興奮說「換成你.你不衝嗎」怎麼樣都要來探班蘇晏霈。

而兩位女神開心比YA合照，賴芊合還緊抱著一包零食，應該就是晏霈給的「歐咪呀給」，兩人成為好姐妹不只因過去拍戲結緣，下戲後也會相約爬山等等戶外活動，好交情令粉絲稱羨不已。

蘇晏霈、賴芊合因拍戲結緣，下戲後也會相約爬山，好交情令粉絲稱羨不已。/翻攝賴芊合FB

【看更多】

宮美樂《豆腐媽媽》拍攝到一半...突自爆「我懷孕了」！導演第一反應曝光

吳東諺暫別螢光幕？自爆八點檔《好運來》殺青後「轉行當上班族」

《豆腐媽媽》再曝新卡司「神秘父子」即將登場！網看背影狂點名「是他們」

【追好劇】《豆腐媽媽》第29集線上看





更多四季線上報導

賴芊合《好運來》流利台語「快嘴飆罵劉至翰」爆紅！網友狂讚：苗可麗接班人

賴芊合「戲外也很瘋」性感鋼管熱舞全被拍！網友笑喊：完全本性演出《好運來》陳曉慧

《豆腐媽媽》李運慶合體「渣男前輩」吳政澔！怕步「碎蛋」後塵 搞笑急求「保蛋秘笈」