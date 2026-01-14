賴芳玉對談許秀雯：剖析台灣憲政危機與校園身體界線新觀點

法律如何守護平凡人的基本人權？知名的法律節目「賴芳玉聊法」於 1 月 14 日邀請長期關注人權與性平議題的許秀雯律師，針對近期台灣面臨的憲政僵局及社會熱議的校園性平事件進行深度對談。

大法官難產與憲政僵局：司法正當性的關鍵時刻

節目首節探討憲法法庭的實質功能。許秀雯律師指出，憲法法庭不應被視為高不可攀的機關，它是當國會出現「多數暴力」或行政權力濫發命令時，守護少數族群與平凡老百姓基本權利（如財產繼承權、婚姻選擇權）的最後防線。

針對近期《憲法訴訟法》修改後引發的癱瘓危機，以及「114年憲判字第1號」引發的爭議，許律師強調，司法權的「程序自主權」應是為了維持憲政功能。她呼籲政治部門應發揮智慧解決大法官空缺問題，不應讓司法機構淪為政黨攻防的工具，導致受損的是全體國民的人權保障。

重新定義身體界線：從「安慰」到「權力展現」的省思

節目的後半段則將焦點轉向日常生活的性平議題。針對近期校園內因「拍肩安慰」與「評論容貌」而引發的性平申訴案，賴芳玉律師與許秀雯律師提出了獨到的觀點。

許秀雯律師分析，許多人對於《性平法》的「主觀認定」感到焦慮，但這正是為了矯正過去校園性別事件常被輕忽或吃案的積弊。她特別提到，主動碰觸他人身體或評價外貌，本質上往往是一種權力的展現。即便出發點是「溫暖」的，若忽視了雙方的關係默契與身體界線，仍可能構成冒犯。

法律的本質：透過思辨促進社會對話

兩位律師在節目最後共同期許，法律不應只是懲罰，更是一場教育與自省的過程。無論是重大的憲法判決，還是校園內的人際互動，唯有建立在尊重、平等與實質溝通的基礎上，才能構築出健康的法治社會。

【賴芳玉聊法】 由賴芳玉律師主持，長期致力於法律科普化，透過深入淺出的對談，帶領聽眾從法律視角解讀社會脈動，將冷硬的法條轉化為溫暖的生活智慧。

