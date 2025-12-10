《賴芳玉聊法》本週專訪房產專家徐佳馨，從首購族迷思、家庭結構，到高齡住房風險，全面解析買房背後的現實算盤。

在節目中，徐佳馨指出，華人世界普遍把不動產視為「超大撲滿」，房子同時扮演投資工具、抗通膨手段，以及在波動市場中「被迫避險」的資產。然而面對首購族，她直言：「便宜、地段好、屋況佳不可能同時存在。」許多人對自備款、稅費、裝潢等額外支出認識不足，導致買房後出現資金壓力。

徐佳馨也提出一個有趣觀察：台灣房市的兩大剛性需求，竟然來自家庭議題——「丈母娘」與「婆媳問題」。許多家庭為了降低衝突，只能搬家或購屋，讓房子承擔起維持家庭和平的功能。

在「買 vs. 租」的選擇上，她以自身與客戶案例說明：有人為生活品質選擇租辦公室；也有高資產族群以「租豪宅」避免沉重房貸，把現金保留在投資市場；對投資能力不高的大眾而言，房貸反而形成強迫儲蓄，有助於累積資產。

面對年輕世代愈來愈流行的「只租不買」觀念，徐佳馨提醒了一項常被忽略的風險：高齡者的租屋困難。房東普遍擔心收租安全及房屋事故，因此高齡者、獨居者或收入不穩者，未必能順利租到房。她也分享房東眼中的「夢幻房客」類型，點出市場的真實偏好。

針對「以房養老」，徐佳馨提出明確結論：不應作為唯一選項。由於估價偏低、利率較高，加上使用期限與壽命長短的不確定性，對僅有一間自住房、缺乏其他資產者而言風險過高；但若有多間房產，以其中一間補強退休金，則能提升生活品質。

她總結老後財務規劃的核心觀念：「人生最好的開始時間有兩個：十年前，和現在。」並建議民眾從三方面準備：一間安穩自住的房子、兼具風險分散的現金流安排，以及不把人生所有選擇綁死在單一資產上。

本集節目聚焦房產與家庭、世代、老後議題交叉所形成的現實壓力，提供不同人生階段的聽眾具體而務實的參考方向。

