《賴芳玉聊法》：當身分證與性別認同不同步，法規該不該更新？許秀雯：跨性別不該被迫動刀才能換證

本週《賴芳玉聊法》邀請（台灣伴侶權益推動聯盟 TAPCPR）創會理事長許秀雯律師，深入解析台灣跨性別者在「性別登記變更」制度裡面臨的困境，也回顧近年司法如何逐步突破「強制手術」的框架。

許秀雯指出，2008 年內政部函釋要求跨性別者必須提出「兩張精神科診斷證明」並「摘除性腺與性器官」才能變更性別登記，不僅違反身體自主，也違反憲法的法律保留原則。「這麼重大的人權，怎麼可以靠一紙行政函釋決定？」她強調。

節目中也分享一起真實案例：一名雙性人外表呈現女性樣貌，應徵工作時並未被質疑，但在人事資料卡填寫「女性」後，反遭公司指控「不實」，更被強迫公開自身性別特質。最終公司因「敵意環境的性騷擾」與非法解僱遭主管機關開罰，並被法院判決須負民事賠償責任。

許秀雯提醒，性傾向與性別認同都是個人隱私，企業不得強迫出櫃，更不得以性別差異作為不利對待的理由，否則將違反《性別平等工作法》。

此外，司法實務上已有多起案例判決「性別變更不需要手術」，僅以精神科醫師的診斷證明即可。許秀雯指出，跨性別者不該被要求「動手術才能成為自己」，而法國、盧森堡等國更已接受非醫療證據，包括親友證明、名字變更、社會生活表現等。

「順性別不必證明自己是誰，但跨性別卻要層層驗證，這本身就是一種不平等。」希望呼籲政府正視法院已多次認定 2008 年函釋違憲的事實，並儘速調整政策。

YouTube賴芳玉聊法｜https://www.youtube.com/@Bbd-Law Podcast賴芳玉聊法｜https://open.firstory.me/user/bbd-law/platforms