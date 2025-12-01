賴苡任宣布參選北市議員！ 理由竟與幽靈連署有關：無棄保可能

幽靈連署案，賴苡任北院開庭後受訪。李政龍攝



國民黨前副發言人賴苡任，在大罷免期間擔任罷免綠委吳思瑤召集人，被質疑涉及幽靈連署，時隔多月，台北地方法院今（1日）針對其「限制出境、出海8個月即將到期」開庭。對此，賴苡任午間在臉書表示，為表明絕無棄保潛逃的可能，「我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。」

賴苡任在擔任罷免吳思瑤召集人期間，涉嫌偽造文書、灌水造假連署書，先前被起訴，並限制出境、出海8個月，限期直至今年12月14日。由於屆期將至，北院今早開庭，詢問檢察官與賴苡任意見，檢察官反對解禁，且認為他有逃亡可能，而賴與其律師則表示絕無棄保潛逃可能。

離開北院後，賴苡任稍早在臉書上表示，今早在北院開庭，自己的辯護律師提到案子已進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，限制出境、出海是為了預防逃亡，而他的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡，「尤其本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會逃亡，這明顯不符合事實情況。」

賴苡任提到，自己與前桃園市長鄭文燦、立委陳歐珀及林岱樺一樣，實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時司法對自己用最嚴厲之手段，外加50萬保釋金，「為了表示沒有可能逃亡，一定會留在台灣的決心，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。」

賴苡任強調，相信關心他的朋友都知道，從社群發文及照片不難看出，他已投入市議員選舉，甚至已經在跑行程，「如今還需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。」

他指出，詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，自己還真的沒聽過，希望透過正式宣布參選，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了。

賴苡任宣布參選台北市第一選區議員，藉以表示無棄保潛逃可能。翻攝自FB

