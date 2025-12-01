賴苡任宣布參選台北市議員 捲幽靈連署案自證「絕不潛逃」

賴苡任宣布將參選台北市議員。（資料畫面）

罷免立委吳思瑤的召集人賴苡任，因涉幽靈連署遭起訴，今（1日）開庭後於社群發文表示，為爭取解除限制出境、出海措施，他正式宣布將參選台北市議員，強調自己絕無棄保潛逃可能。

賴苡任涉幽靈連署案，今年4月遭檢方調查後以50萬元交保，並被限制出境、出海8個月，如今期限將屆滿，法院今日開庭，法官就相關措施詢問他與檢方的意見，檢察官率先表達明確反對，認為限制出境、出海的理由並未消失，賴仍有「逃亡」的可能。

賴苡任的律師則表示，案件已進入庭審階段，證據調查完畢、筆錄口供也都完備，並無串供、滅證、逃亡的可能，並強調賴的家庭及工作均在台灣，不可能會逃亡。

為表明絕無棄保潛逃可能，賴苡任正式宣布將參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選，他感概需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的，希望檢方能因此理解「逃亡」疑慮已徹底不存在。





