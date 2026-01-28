賴苡任慘了！國民黨員列9大罪狀「出賣黃呂錦茹」：賣黨求生應開除黨籍

記者詹宜庭／台北報導

有黨員具名向中央考紀會具名檢舉，控訴賴苡任用不實言論詆毀國民黨，應予開除黨籍。（圖／資料照）

宣布參選2026台北市議員的國民黨前副發言人賴苡任，於大罷免期間擔任「罷免吳思瑤召集人」卻涉嫌幽靈連署，有黨員具名向中央考紀會具名檢舉，控訴其用不實言論詆毀國民黨，更在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起爪耙子出賣同志，「賣黨求生之行徑已嚴重損害黨利益與聲譽，應予開除黨籍」。

檢舉信函主旨提到，國民黨黨員賴苡任於擔任罷免民進黨立委吳思瑤團體「 地動刪瑤」之召集人期間爭議不斷，渠除多次用不實言論詆毀本黨外，更在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起爪耙子出賣同志，致市黨部主委黃呂錦茹等人陷入極度不利之處境，年邁的黃呂主委因而遭羈押長達3個多月，賴苡任荒腔走板、賣黨求生之行徑已嚴重損害黨之利益與聲譽，顯違反黨章第三十六條之規定，應予開除黨籍，爰向黨部陳情並具名檢舉。

理由共有10項：第一，自2025 年初起台北市黨部對於「罷瑤」案便持續出錢出力給予支援，來自在地的士林、北投區的地方資源也挹注不少，包括中央黨部更由黨秘書長黃健庭親交50萬元，給賴苡任作為罷免經費之運用。但賴苡任先於3月初公開抱怨「擺攤路權的押金都是自己先墊付」、4月初又公開否認收黨中央的錢；6月3日甚至在接受專訪時表示「 中央黨部一度失聯」、「連原本承諾好的連署都給不出來」等，睜眼說瞎話，不斷對外公開抨擊黨部，藉以創造自己悲情或英雄之形象，致外界誤以為黨部始終袖手旁觀該罷免案，實已嚴重傷害黨譽。

第二，據媒體披露起訴書中之內容，賴苡任於調詢、偵查中之供述、具結的證述，再三強調黃呂主委的積極角色，賴為求自保不惜切割，並在偵訊時全盤咬出台北市黨部，又將黃呂主委推上火線，市黨部會遭搜索，以及姚富文、初文卿等會被羈押，年屆76歲的黃呂主委遭羈押長達99天皆與賴苡任向檢調毀滅式的供述有關，「賴苡任就是被檢方認證的爪耙子」。

第三，根據起訴書記載，本黨台北市議員張斯綱為協助罷免基於善意與交換經驗，提供過去罷瑤名冊資料給賴苡任，亦被賴苡任全盤托出，致張斯綱遭檢調約談，所幸並無證據證實供抄寫使用獲不起訴。但北檢另函北市府依法處理，而賴苡任在偵詢時稱「張斯綱可能有約黃呂錦茹報告此事」、「張斯綱聲稱(名冊)有3000份，但賴苡任目測約1000多份」等說法，簡直意圖入人於罪，更惡意貶損自家同志，顯示其不厚道之惡性。

第四，賴苡任在證述中一再撇清或淡化自身的角色，試圖營造自己是被動或不知情人士，全然推給黨部。第五，在罷瑤的二階連署時，賴苡任曾回報給黨部的連署數字根本灌水不實，劇情跟700份漂亮整數鮭魚洄流備查非原提議人的狀況如出一轍，均致國民黨錯估罷免形勢。

第六，賴苡任更曾餵資料給媒體人讓國民黨及相關人士遭受嚴厲批判。第七，賴苡任堅不認罪，還在臉書宣布參選市議員，利用司法案件做個人的選舉宣傳及政治操作。賴苡任不認罪還高調參選，當爪耙子還消費該案，也形同在前主委黃呂錦茹的傷口上撒鹽。第八，媒體報導，黨內不滿賴苡任的所做所為「是罷瑤案失敗的罪魁禍首」，賴苡任受訪時竟公開嗆聲說「這就是熟悉的國民黨」，不僅不思檢討反省還暗喻黨內對他進行內鬥，對本黨無論是污辱性與傷害性都極強。

第九，6月7日罷瑤二階段正式宣告失敗後，隨即傳出賴苡任向民眾黨黨中央求官，目標是進入新竹市政府擔任處長，但最後遭到民眾黨的拒絕，該消息傳出後未見賴苡任積極公開予以否認，可見其真實性甚高。賴苡任在罷瑤的偽造文書官司中不惜出賣同志害人被關，自己卻急著找後路向他黨求官，顯然賴苡任根本黨性不堅，是個標準「 吃碗內看碗外」的投機份子，在無處可去後才又賴在國民黨想選舉。

第十，有關本黨黨員賴苡任之前開言行，除背叛本黨同志外，其惡意攻訐本黨亦致損害黨之利益，更傷害黨之聲譽，顯已違反黨章第三十六條之規定，茲向黨部具名檢舉，且鑒於情節嚴重，建請考紀會將賴苡任開除黨籍。

