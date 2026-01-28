賴苡任慘了！國民黨員列9大罪狀「出賣黃呂錦茹」：賣黨求生應開除黨籍
記者詹宜庭／台北報導
宣布參選2026台北市議員的國民黨前副發言人賴苡任，於大罷免期間擔任「罷免吳思瑤召集人」卻涉嫌幽靈連署，有黨員具名向中央考紀會具名檢舉，控訴其用不實言論詆毀國民黨，更在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起爪耙子出賣同志，「賣黨求生之行徑已嚴重損害黨利益與聲譽，應予開除黨籍」。
檢舉信函主旨提到，國民黨黨員賴苡任於擔任罷免民進黨立委吳思瑤團體「 地動刪瑤」之召集人期間爭議不斷，渠除多次用不實言論詆毀本黨外，更在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起爪耙子出賣同志，致市黨部主委黃呂錦茹等人陷入極度不利之處境，年邁的黃呂主委因而遭羈押長達3個多月，賴苡任荒腔走板、賣黨求生之行徑已嚴重損害黨之利益與聲譽，顯違反黨章第三十六條之規定，應予開除黨籍，爰向黨部陳情並具名檢舉。
理由共有10項：第一，自2025 年初起台北市黨部對於「罷瑤」案便持續出錢出力給予支援，來自在地的士林、北投區的地方資源也挹注不少，包括中央黨部更由黨秘書長黃健庭親交50萬元，給賴苡任作為罷免經費之運用。但賴苡任先於3月初公開抱怨「擺攤路權的押金都是自己先墊付」、4月初又公開否認收黨中央的錢；6月3日甚至在接受專訪時表示「 中央黨部一度失聯」、「連原本承諾好的連署都給不出來」等，睜眼說瞎話，不斷對外公開抨擊黨部，藉以創造自己悲情或英雄之形象，致外界誤以為黨部始終袖手旁觀該罷免案，實已嚴重傷害黨譽。
第二，據媒體披露起訴書中之內容，賴苡任於調詢、偵查中之供述、具結的證述，再三強調黃呂主委的積極角色，賴為求自保不惜切割，並在偵訊時全盤咬出台北市黨部，又將黃呂主委推上火線，市黨部會遭搜索，以及姚富文、初文卿等會被羈押，年屆76歲的黃呂主委遭羈押長達99天皆與賴苡任向檢調毀滅式的供述有關，「賴苡任就是被檢方認證的爪耙子」。
第三，根據起訴書記載，本黨台北市議員張斯綱為協助罷免基於善意與交換經驗，提供過去罷瑤名冊資料給賴苡任，亦被賴苡任全盤托出，致張斯綱遭檢調約談，所幸並無證據證實供抄寫使用獲不起訴。但北檢另函北市府依法處理，而賴苡任在偵詢時稱「張斯綱可能有約黃呂錦茹報告此事」、「張斯綱聲稱(名冊)有3000份，但賴苡任目測約1000多份」等說法，簡直意圖入人於罪，更惡意貶損自家同志，顯示其不厚道之惡性。
第四，賴苡任在證述中一再撇清或淡化自身的角色，試圖營造自己是被動或不知情人士，全然推給黨部。第五，在罷瑤的二階連署時，賴苡任曾回報給黨部的連署數字根本灌水不實，劇情跟700份漂亮整數鮭魚洄流備查非原提議人的狀況如出一轍，均致國民黨錯估罷免形勢。
第六，賴苡任更曾餵資料給媒體人讓國民黨及相關人士遭受嚴厲批判。第七，賴苡任堅不認罪，還在臉書宣布參選市議員，利用司法案件做個人的選舉宣傳及政治操作。賴苡任不認罪還高調參選，當爪耙子還消費該案，也形同在前主委黃呂錦茹的傷口上撒鹽。第八，媒體報導，黨內不滿賴苡任的所做所為「是罷瑤案失敗的罪魁禍首」，賴苡任受訪時竟公開嗆聲說「這就是熟悉的國民黨」，不僅不思檢討反省還暗喻黨內對他進行內鬥，對本黨無論是污辱性與傷害性都極強。
第九，6月7日罷瑤二階段正式宣告失敗後，隨即傳出賴苡任向民眾黨黨中央求官，目標是進入新竹市政府擔任處長，但最後遭到民眾黨的拒絕，該消息傳出後未見賴苡任積極公開予以否認，可見其真實性甚高。賴苡任在罷瑤的偽造文書官司中不惜出賣同志害人被關，自己卻急著找後路向他黨求官，顯然賴苡任根本黨性不堅，是個標準「 吃碗內看碗外」的投機份子，在無處可去後才又賴在國民黨想選舉。
第十，有關本黨黨員賴苡任之前開言行，除背叛本黨同志外，其惡意攻訐本黨亦致損害黨之利益，更傷害黨之聲譽，顯已違反黨章第三十六條之規定，茲向黨部具名檢舉，且鑒於情節嚴重，建請考紀會將賴苡任開除黨籍。
更多三立新聞網報導
國民黨「幽靈罷免」賴苡任參選證明不會逃亡 法官打臉！駁回抗告
藍營這群人抹黃馬郁雯 卓冠廷怒：無聊低級當有趣，會因此多一票？
涉幽靈連署遭限制出境！賴苡任宣布參選北市議員：本人絕無棄保潛逃可能
國民黨幽靈罷免案開庭 賴苡任出庭：檢方應付舉證責任
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 99則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 60則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 38則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 492則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 16則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 122則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 60則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
在大賣場買門票？美式量販店驚見大量拋售「國王主場套票」網毒：爛到有剩
體育中心／黃崇超報導NBA國王隊最近遭遇5連敗低潮，今年球季至今打出12勝35敗，在西區倒數第二和爐主鵜鶘只有半場勝差、甚至在全聯盟倒數第四名，球隊狀況有多爛可能看票房就會知道，日前（24日）美國一名在電商平台工作的網友貼出一張驚人照片，竟是在美式量販店COSTCO裡面現正大量拋售國王主場雙人套票，在大賣場就能買NBA門票，讓球迷們感嘆：「看看球隊本季有多糟糕！」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 4則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 106則留言