賴苡任捲死亡連署遭起訴！今出庭仍不認罪 聲請傳喚3人作證

賴苡任抵台北地院。（圖／讀者提供）

因為涉犯罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「幽靈連署」案，台北地檢署於今年6月依照非法利用個人資料、偽造文書等罪，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。台北地院今（12月1日）開庭審理此案，僅有賴苡任被傳喚出庭問話。開庭時，賴苡任否認犯罪，並多次強調檢察官應該要盡舉證責任。

檢方指控，賴苡任在黨部指導不詳員工抄寫黨員名冊，但賴苡任否認犯行，原先賴苡任聲請的證人中，除滿志剛、劉思吟、林叡3人外，還有15名志工以及該名不詳志工。不過今日，賴苡任的委任律師表示，將把聲請證人的名單改為滿志剛、董佳瑜、林叡。檢方部份則希望可以傳喚張斯綱、黃呂錦茹、初文卿、姚富文4人作證。

廣告 廣告

賴苡任的委任律師表示，當初會聲請15名志工以及該名不詳志工當作證人，是因為檢方不願意負起調查證據之責，不得已才聲請傳喚。但如今為節省訴訟經濟，決定放棄聲請該名不詳志工以及15名被起訴的志工。

今日針對檢方指控賴苡任曾指導某不詳志工寫黨員名冊，賴苡任表示當時是皆獲初文卿告知，將中選會所規定的連署書的格式轉達給志工知道。並表示，此案的重點應該在於該名不詳志工是否有實行偽造文書的行為，檢方也應該負起舉證責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡

她一夜連結2男生下雙胞胎「DNA揭父親竟不一樣」 女子坦承：從沒想過會這樣