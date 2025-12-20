賴苡任致謝銘洋老師公開信：問題出在賴清德 非新版《憲訴法》

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。對此，藍營青年軍賴苡任在臉書寫2千字的「致謝銘洋老師/大法官的一封公開信」，表示看到憲法法庭宣告新版《憲法訴訟法》違憲時，他的心情五味雜陳、無比沉重，也無法理解。

對於判決指出，蔡宗珍、楊惠欽與朱富美明確表達「不願意參與」評議，但名額認定上卻將不想參加會議的人視為「未到職」或「迴避」，因此直接適用迴避規定，將其從現有總額扣除。賴苡任表示，這是不對的！

賴苡任分析，3位大法官不參加會議不是因為「未到職」或是「迴避」，而是認為評議自始無效，因此憲法法庭應該尊重這3位大法官對於會議無效的意見表達。且蔡彩貞大法官也認為部分大法官雖未參與評議，但仍應計算在現有總額中，不可扣除。

賴苡任認為，此次違憲判決無法取得社會共識，更無法團結台灣，只會製造更多的政治對立，完全無助於朝野和諧，更無助於彰顯大法官之獨立性及權威性。

賴苡任直言，謝銘洋大法官不論在學術成就、處事風格、人品道德，都是人生標竿，「能成為您的學生，是我過去無比驕傲與光榮的一件事。」

但是，賴苡任強調，現在已有8位大法官，只要再通過2位人選，憲法法庭便能審理、評議並做成違憲判決，因此「解鈴還須繫鈴人」，問題是出在賴清德身上，而非新版《憲訴法》。

