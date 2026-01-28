賴苡任遭具名檢舉賣黨求生 藍基層怒「害黃呂錦茹遭押」：開除爪耙子 63

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

去年「罷免綠委吳思瑤」案讓國民黨陷偽造文書官司，士林區義信里長兼黨代表許立丕今（28）日以一份具名檢舉函，指控罷免召集人賴苡任為求自保，在偵訊期間將責任全盤推給黨部，導致台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押長達99天；檢舉函痛批賴苡任是檢方認證的「爪耙子」，不僅多次公開詆毀黨部、虛報連署數字，甚至在罷免失敗後傳出向民眾黨求官。目前檢舉人已正式向黨部陳情，列舉賴有9大罪狀，要求依違反黨章規定開除黨籍。

廣告 廣告

檢舉信函指出，一、自2025年初起台北市黨部對於「罷瑤」案便持續出錢出力，時任黨秘書長黃健庭更親交50萬元給賴苡任。然賴苡任公開否認收黨中央的錢，甚至受訪表示「中央黨部一度失聯」、「連原本承諾好的連署都給不出來」等。賴苡任明知黨部盡力協助，他卻不斷公開抨擊黨部，致外界誤以為黨部始終袖手旁觀，實已嚴重傷害黨譽。

二、賴苡任於調詢偵查中之供述、具結的證述，再三強調黃呂錦茹的積極角色；諸如，黃呂會介紹認識的朋友寄戶籍、黃呂透過國民黨找到賴苡任、（送件）日期是市黨部黃呂決定、台北市議員張斯綱可能有約黃呂報告，並和黃呂等人開會討論連署事宜（張斯綱提供之名單），顯見賴苡任為求自保不惜切割，並在偵訊時全盤咬出台北市黨部，又將黃呂推上火線；而開庭時檢方就是以賴苡任最關鍵的證述，黃呂曾回應「提議人名單全由台北市黨部負責」，來認定與指控，導致黃呂等3人遭收押禁見；毫無疑問賴就是被檢方認証的爪耙子。

三、根據起訴書記載，張斯綱為協助罷免，基於善意與交換經驗，提供過去罷瑤名冊資料給賴苡任，亦被賴全盤托出，致張遭檢調約談，但無證據證實供抄寫使用，獲不起訴。北檢另函北市府依法處理，而賴苡任在偵詢時稱「張斯綱可能有約黃呂錦茹報告此事」、「張斯綱聲稱（名冊）有3000份，但賴苡任目測約1000多份」等說法，簡直意圖入人於罪，更惡意貶損自家同志顯示其不厚道之惡性。

四，賴苡任在證述中一再撇清或淡化自身的角色，試圖營造自己是被動或不知情人士，全然推給黨部，例如稱「黃呂錦茹透過國民黨找到賴苡任」、「提議人名冊造冊分類都由黨部負責之事」等。賴苡任身為罷瑤的關鍵人物，先是進行連署後才不察自己設籍不滿4個月無法擔任領銜人，致黨部作業不及而涉險；後又在市黨部面臨民進黨政府以司法遂行政治追殺之際，為求自保而出賣市黨部與相關同志，實對國民黨黨傷害甚鉅。連媒體人黃智賢都批評賴苡任每天打臉國民黨，只是滿口謊言踐踏國民黨為了就是要博自己的名聲。

五、4月30日原罷瑤領銜人張克晉因故退出罷免案，賴苡任隨後宣布進行「鮭魚回郵」計畫，並於5月19日宣布已成功收回2218份提議人同意書，超越原定2054份門檻，賴還宣稱完成中華民國史上首件罷免案更換領銜人程序。惟5月28日中選會公布審查結果合格人數僅有1677人，未能通過，而其中竟有700人甚至根本就不是原提議人。

六、離譜的是，賴苡任更曾餵資料給媒體人，讓國民黨及相關人士遭受嚴厲批判，因賴苡任將罷瑤連署書資料做成統計表格，竟在接受媒體人黃光芹專訪前將該份資料事，先給了黃。隔3日黃便將該份資料公布在臉書上並發文，痛批國民黨該深自反省。賴苡任竟製作粗糙的統計數字藉媒體人來散播，意圖製造壓力給黨部與黨公職，而黨籍台北市議員秦慧珠更直批賴言行不當，罷吳作業瑕疵言行傷害國民黨。

七、本罷免偽造文書案遭起訴共有5人，目前僅賴苡任堅不認罪，甚至為表明絕無棄保潛逃可能，宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。賴苡任顯然在利用該司法案件做個人的選舉宣傳及政治操作。而現任台北市黨部主委同時也是台北市議會議長戴錫欽，表示國民黨對於連署過程中產生疑似偽造文書或觸及相關法律問題，應該要深自檢討；賴苡任不認罪還高調參選，這分明公開打臉戴。

八、媒體報導黨內不滿賴苡任的所做所為，是罷瑤案失敗的罪魁禍首，賴苡任在受訪時竟公開嗆聲說這就是「熟悉的國民黨」。賴苡任不思檢討反省，還暗喻黨內對他進行內鬥，國民黨甚至是個慣犯。無怪乎連媒體人陳揮文都評論，賴苡任這種才是民進黨的側翼。

九、6月7日罷瑤二階段正式宣告失敗後，隨即傳出賴苡任向民眾黨黨中央求官，目標是進入新竹市政府擔任處長，但最後遭到民眾黨的拒絕。該消息傳出後，亦未見賴苡任積極公開予以否認，可見其真實性甚高。在無處可去後，才又賴在國民黨想選舉，國民黨只是淪為他追逐政治利益的工具而已，這種投機份子相當令人不齒。

在一共列出9大罪狀之後，該檢舉信函強調，有關黨員賴苡任之前開言行，除背叛本黨同志外，其惡意攻訐國民黨亦致損害黨之利益，更傷害黨之聲譽，顯已違反黨章第36條之規定，茲向黨部具名檢舉且鑒於情節嚴重 建請考紀會將賴苡任開除黨籍。

照片來源：賴苡任臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／指綠營內部互控「光電門神」 謝龍介：只有我能解決

打破農退負擔太重困境 張嘉郡籲提升老農津貼1.2萬「雙軌並進」

【文章轉載請註明出處】