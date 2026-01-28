賴苡任遭里長檢舉是「爪耙子」 轟他連累黃呂錦茹籲開除黨籍

賴苡任遭自家人羅列數項罪名檢舉。（資料照片／張哲偉攝）





國民黨去年在推動罷免民進黨立委吳思瑤案時，陷入偽造文書官司。士林區義信里長兼國民黨黨代表許立丕今天（28日）以具名檢舉函指控，當時擔任「罷瑤」召集人的賴苡任，在偵訊期間將責任全數推給黨部，導致台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押長達99天，並痛批賴是「檢方認證的爪耙子」。

士林區義信里長兼黨代表許立丕今天以一份具名檢舉函，指台北市黨部自2025年初起對於「罷瑤」案便持續出錢出力，時任黨秘書長黃健庭更親交50萬元給賴苡任，作為罷免經費運用；但賴卻公開否認收黨中央的錢，甚至受訪表示「中央黨部一度失聯」、「連原本承諾好的連署都給不出來」等語，並不斷公開抨擊黨部，導致外界誤以為黨部始終袖手旁觀，嚴重傷害黨譽。

檢舉函指出，據起訴書中內容，賴苡任於調詢、偵查中之供述、具結的證述，再三強調黃呂錦茹的積極角色，賴為求自保不惜切割，並在偵訊時全盤咬出台北市黨部，又將黃呂錦茹推上火線，市黨部會遭搜索，以及姚富文、初文卿等會被羈押，年屆76歲的黃呂錦茹更被羈押長達99天，「賴苡任就是被檢方認證的爪耙子」。





另外，起訴書也記載，台北市議員張斯綱為協助罷免基於善意與交換經驗，提供過去罷瑤名冊資料給賴苡任，也被賴全盤托出，導致張斯綱遭檢調約談，所幸並無證據證實供抄寫使用獲不起訴。不過，北檢另函北市府依法處理，而賴在偵詢時稱「張斯綱可能有約黃呂錦茹報告此事」、「張斯綱聲稱(名冊)有3000份，但賴苡任目測約1000多份」等說法，簡直意圖入人於罪，更惡意貶損自家同志，顯示其不厚道之惡性。





檢舉函指控，賴苡任在證述中一再撇清或淡化自身的角色，試圖營造自己是被動或不知情人士，全然推給黨部。在罷瑤的二階連署時，賴曾回報給黨部的連署數字根本灌水不實，劇情跟700份漂亮整數鮭魚洄流備查非原提議人的狀況如出一轍，均致國民黨錯估罷免形勢；甚至還將曾資料給媒體人，讓國民黨及相關人士遭受嚴厲批判。





檢舉函提及，對於此次罷免偽造文書案，目前僅賴苡任堅不認罪，甚至還高調宣布參選台北市第一選區市議員，顯然賴在利用該司法案件做個人的選舉宣傳及政治操作。

檢舉函指出，媒體報導黨內不滿賴苡任的所做所為「是罷瑤案失敗的罪魁禍首」，賴苡任受訪時竟公開嗆聲說「這就是熟悉的國民黨」，不僅不思檢討反省還暗喻黨內對他進行內鬥，媒體人陳揮文都評論，賴才是「民進黨側翼」。





檢舉函也說，賴苡任於罷瑤二階段失敗後，傳出他向民眾黨黨中央求官，目標是進入新竹市政府擔任處長，但最後遭民眾黨拒絕，賴後續也未出面否認該消息，可見其真實性甚高。而賴在無處可去後，才又賴在國民黨想選舉，國民黨只是淪為他追逐政治利益的工具而已，這種投機份子相當令人不齒。





檢舉函最後強調，有關黨員賴苡任之前開言行，除背叛國民黨同志外，其惡意攻訐也損害黨之利益，更傷害黨之聲譽，顯已違反黨章第36條之規定，茲向黨部具名檢舉且鑒於情節嚴重 建請考紀會將賴苡任開除黨籍。





對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。





賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。（責任編輯：殷偵維）

