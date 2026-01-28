賴苡任3點回應「爪耙子」指控 強調：人證物證俱在我光明磊落

面對許立丕里長實名指控，賴苡任表示握有人證與物證可證清白。（資料照片／王侑聖）



針對同選區資深里長、亦為黨內前輩的許立丕，於今天（28日）以實名方式指控賴苡任推卸法律責任、尋求民眾黨官職。賴苡任回應表示，選舉本來就不是一條輕鬆的道路，面對外界質疑，他選擇正面以對、如實回應，並強調「君子行事光明磊落」，自己握有完整的人證與物證，足以證明清白。

許立丕以實名方式提出檢舉，指稱其在偵訊過程中為了自保，將相關責任全數歸咎於黨部，導致台北市黨部主委黃呂錦茹遭到羈押。此外，許亦指控賴在罷免行動失利後，曾向民眾黨方面尋求官職，因此要求黨中央依違反黨章相關規定，對其作出開除黨籍的處分。

賴苡任指出，早在去年（2025年）11月12日、尚未正式對外宣布參選前，基於對地方里長與黨內前輩的尊重，他便主動前往拜會許立丕。由於許立丕曾於2018年投入黨內初選，因此他也希望藉此向前輩請益。賴苡任表示，當天雙方於里長辦公室內交流超過一小時，就地方治理與公共事務充分交換意見，整體氣氛和諧。會談過程中，許立丕也肯定國民黨需要更多年輕世代投入公共事務，並對他有意參與2026年選舉給予正面鼓勵。

賴苡任強調，正因為曾有上述互動，對於短短兩個月後，前輩態度出現明顯轉變，並提出篇幅甚長的實名指控，他感到遺憾，但仍選擇將此視為來自黨內前輩的提醒與指教，而非惡意攻擊。不過針對相關指控內容，賴苡任則分為三個層面回應。

在政治層面上，賴苡任指出，部分指控所引用的所謂證據，多來自罷免期間特定媒體的報導，其內容是否經過完整查證，本身即存在疑問。包括外界提及的「五十萬元」與「向民眾黨高層求官」等說法，他已在公開節目及多個場合反覆澄清，強調相關指控完全不符事實。在當前資訊高度透明的環境下，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可清楚查證是否曾有相關接觸，這類事實並不存在模糊空間，而是可以直接查明的。

司法層面的部分，賴苡任表示，他尊重許立丕對司法案件的個人理解與看法，但也感到遺憾，因為相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提供起訴書等正式司法文件。若要以司法為論述基礎，理應回歸完整證據，而非僅憑片段資訊下結論。他指出，相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視便直接提出實名指控，實屬可惜，也呼籲許立丕可重新詳讀五萬多字的筆錄後，再進行實名檢舉。

至於外界質疑其是否具備參選資格，賴苡任則強調，參與選舉是《中華民國憲法》賦予每位公民的基本權利。若許立丕有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依照制度參與黨內初選，他本人也樂見其成。國民黨向來人才眾多，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本就是黨內正常現象。

針對媒體詢問部分指控涉及罷免期間的經費與資源運用問題，賴苡任再次重申，相關支出是否由本人墊付，皆有清楚的金流與匯款紀錄可供查證。他表示，實話實說並不等同於傷害政黨，將陳述事實解讀為對黨不忠，這樣的指控未免過於沉重。

賴苡任也進一步指出，士林北投長期以來並非國民黨的優勢選區，該區兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內此時更應凝聚力量、對外應戰，而非進行內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的政治對手坐收漁利，形成「親痛仇快」的局面。

針對許立丕質疑過去自己參選時未曾使用公車廣告，卻認為賴苡任此次使用公車廣告一事，賴苡任回應表示，每位候選人的競選策略本就不同。他舉例指出，自己此次選舉使用菜瓜布作為競選小物，過去許立丕並未採用。此次也發放平安卡，這同樣是過去所沒有的做法。只要競選文宣符合法律規範，便是創意展現，而年輕世代的優勢正是在於發揮創意以吸引選民。

對於後續可能出現的檢舉與調查，賴苡任表示，若黨部紀律委員會或相關單位要求說明，他將不迴避任何問題，願意就所有事項一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證明自身清白。

賴苡任最後強調，自去年12月1日正式宣布投入初選以來，他始終秉持的唯一原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，真切感受到士林北投市民的支持與期待。他將以實際行動回應這份期待，也會將所有質疑，交由事實與制度來檢驗。

此外，賴苡任也在臉書留言區透露，「兩個月前我去拜會他，他還對我說加油，認為年輕人站出來很好，一起為地方打拚，如今卻認為我違反黨紀，讓我不禁反問，若真如此，當初為何還鼓勵我參選。」（責任編輯：殷偵維）

