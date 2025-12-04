賴蕭美媒發聲 暗藏政權保衛戰

正副總統賴清德、蕭美琴最近頻繁活躍於美國不同光譜的媒體版面。賴清德近日接受自由派媒體《紐約時報》專訪，重點落在軍事與財經議題；蕭美琴接受保守派媒體《戰情室》專訪，從個人生活、美台關係聊到台海情勢，無話不談。

兩相比較，賴總統更像念稿，蕭美琴則侃侃而談。深入比較，兩人前後腳上美媒發聲，政治內涵則是同中有異。

從訪問媒體的安排來看，賴清德上自由派媒體、蕭美琴上保守派媒體，這種交叉分工並非巧合，而是賴政府希望分進合擊，拆解美國「疑台論」的具體對策。近兩年美國對台態度的變化絕非「疑賴論」那麼簡單，而是「疑台論」。而賴、蕭恰恰是美國不同派別「疑台」的兩個方向。

對於美國自由派、建制派而言，對蔡英文、蕭美琴可說是「百分之百」放心，反觀賴清德卻是其感到疑慮的對象，這也是為何有智庫學者認為賴「魯莽」的原因之一。反過來看，對於美國保守派而言，雖對賴清德無感，卻因蕭美琴長期標榜「左翼進步」，且與民主黨關係密切而心生嫌隙。因此賴、蕭「交叉」接受不同光譜媒體訪問應是有意而為。

從安排訪問的動機來看，賴、蕭密集登上美媒發聲，可用三個比喻來概括：第一是作文比賽。民進黨政府不得不面對大陸九三閱兵、釜山「川習會」、中日外交摩擦等一連串事件後，北京不斷強化「台灣是中國一部分」或「台灣早已回歸中國」的國際聲量，所以才增加國際媒體訪問。

第二是「芝麻開門」。川普再次上任後，賴清德過境美國本土的議程一拖再拖，包括增加美國媒體能見度、提出高額國防預算都是爭取訪美的「敲門磚」。第三是政權保衛戰。近期賴政府對美言行都是著眼於2026、2028兩場選舉。

上述三個動機之中，第一個「作文比賽」最輕鬆，也最好操作，因為只要幕僚聯繫好媒體、講稿以及輿論跟進，短期效果就可以製造出來。第二個「芝麻開門」的難度最大，因為美中關係在川普、習近平的個人默契光環之下，似乎進入「新蜜月期」。例證是近期川普簽署《台灣保證實施法案》後，大陸外交部並未激烈批判，反而引用中美聯合公報中的「美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」，主動給川普下台階，暗示中方對美台保持非官方關係不持異議。

至於第三個政權保衛戰，則是賴、蕭不同調的地方。賴總統之所以強調「2027武統時間點」，是因為總統選舉剛好是2028年1月，微妙的是，蕭美琴接受美媒訪問中談及的「終局狀態時間點」卻是2032年。箇中差異，或許民進黨人更能體會了。（作者為智庫研究員）