賴蕭「七喜春來」春聯佳評如潮 韓國瑜題「馬上幸福」迎接馬年

即時中心／顏一軒報導

農曆春節即將到來，藍綠白政治人物都紛紛推出春聯來發送給民眾，除總統賴清德、副總統蕭美琴的「七喜春來」聯名款佳評如潮外，立法院長韓國瑜今（8）日也公布「馬上幸福」落款題字的新年春聯，引發各界關注。





韓國瑜表示，「時序更替，我們在世局中穩健前行」，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

他說明，馬，自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」；也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」；而身為國家最高民意機關的立法院，匯集各界意見，更有以民意為依歸的「馬首是瞻」。我們也常用「千里馬」、「良馬」比喻賢才，寄託通達四方、志行千里的期許。

韓國瑜解釋，本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。

他強調，「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜並預告，今年的首批正副院長聯名款，會在本週六上午在台中和大家見面分享；另外過年前，他會在立法院台北院區與大家相約，親自向大家拜早年、發送限量春聯，預祝大家新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。

總統府發言人郭雅慧則說，此次春聯賀詞「七喜春來」，其中數字「七」亦代表完美與幸運；「七喜」指平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。「春來」則指新春到來，代表著美好佳節、春來日暖、內心喜悅、生機蓬勃之意涵。而春聯設計賀詞旁的「丙午」二字，在字形設計上，巧妙融入馬頭剪影的視覺意象，並搭配賀詞上面的玉山剪影作為視覺起點，以台灣最高峰玉山象徵國家精神的高度與人民共同仰望的方向。

總統暨副總統馬年春聯及紅包袋將自115年1月31日（星期六）起至2月13日（星期五）止，配合總統府開放參觀活動發送給來府參觀民眾，除1月31日開放參觀時段自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至12時。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。福袋將由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布，歡迎有興趣的民眾把握機會領取，增添新年喜氣。

