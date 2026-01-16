即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

總統賴清德、副總統蕭美琴的「七喜春來」聯名款春聯佳評如潮，為回應鄉親熱烈期待，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（16）日特別與民進黨議會黨團總召廖宜琨、市議員卓冠廷及多名市議員擬參選人，前往樹林區慈恩宮參拜，並發放春聯，隨後前往彭厝黃昏市場掃街，提前向民眾分享新春祝福。





今日下午3時50分，蘇巧慧與廖宜琨、卓冠廷、市議員擬參選人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻等人親赴樹林區慈恩宮參拜，隨後轉赴彭厝黃昏市場掃街與民眾提前分享總統、副總統的祝福，一起過好年。

蘇巧慧指出，非常高興在今天掃市場之前，特別來到樹林慈恩宮，發放全國第一張由賴總統、蕭副總統的聯名春聯，自「七喜春來」春聯公布後，各界紛紛敲碗、相當期待，賴總統也指示可以加印，因此也立即回應鄉親的需求。

她說，「今天剛好是第一批從印刷廠直接送出來熱騰騰的總統春聯，就在最支持我的樹林發給鄉親，回應大家期待，希望在新的一年，大家都能真的『七喜春來』」。







原文出處：快新聞／賴蕭「七喜春來」春聯夯翻天 蘇巧慧加印樹林全台首發

