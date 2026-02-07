賴薇拉自曝曾收「世紀血案」試鏡邀請 揭拒拍原因讓她直接退卻



《世紀血案》爭議還在燒，繼演員群楊小黎、簡嫚書、李千娜接連道歉後，模特兒、女演員賴薇拉今天（7日）也跳出來說話，直言自己其實也收過試鏡邀請，「但劇本一拿到，看完就知道不能拍。」相關發言曝光後掀起兩派論戰，有人力挺她的專業判斷，也有人質疑她「搞錯重點」，賴薇拉隨後再度回應，強調自己願意接受批評、重新說清楚立場。

賴薇拉今天下午在threads發文表示，很多人都說演員因為不清楚歷史等原因才接演，她本來也想幫出演的演員講話，但其實她也有收到《世紀血案》試鏡邀請，她拿到試鏡劇本看完後，馬上就知道這部電影不能拍，拍了之後會有太多問題，「完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道這政治色彩太濃了。」

賴薇拉表示，歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能夠判斷出來的吧？《世紀血案》的劇本裡用的都是事件人物的本名，所以其實只要演員做功課，就能夠透過相當文獻等資料了解事件。至於她收到的劇本內容為何？她表示，基於職業操守現在不能公布。她接著在留言處補充，「劇本裡直接是寫事件人物本名 所以我們能去做演員功課，把事件、能查到的文獻、人物，全部讀過了一遍。」

文章一發出吸引16萬次瀏覽，部分網友認為「妳搞錯方向，政治色彩很濃不是不能接的重點」、「這不是政治色彩太濃的問題…」、「你不接是因為太政治 但製片方又說沒有意識形態但我們在意的是這個血案沒有得到家屬授權⋯」、「噗，妳這樣寫看起來只是想避開政治劇，保留未來去中國發展的機會吧？！完全搞錯劇組被炎上的方向」、「留友無言，重點是這個嗎」

也有人認為，「真正的演員素養」、「留友看：正常的演員該做的功課在這裡」、「演員該有的敏感度 而且現在是手機拿起來就可以查資料的時代 那些演員真的不無辜耶！」

針對遭網友砲轟「搞錯重點」，賴薇拉出面回應，表示「以上接受所有指教與批評，今天學到，發言也是一種藝術，請容許我重新發言」。她也提到，外界常認為演員是因為不清楚歷史背景才接演作品，但她實際的經驗並非如此。

賴薇拉說，自己曾收到《世紀血案》的試鏡邀請，但在拿到試鏡劇本後，看完便決定不接演，認為「如果真的拍了，後續一定會衍生太多問題」。她指出，試鏡劇本中已清楚寫明所有角色的真實姓名，這反而讓演員能夠進一步做功課、查找相關文獻資料。

不過，由於她僅是特約演員，實際拿到的僅是三個角色的部分劇本。經過交叉比對後，她察覺故事的整體架構與切入角度「有些奇怪」，也認為是否接演，終究取決於演員自身的判斷，以及在讀劇、試戲階段是否願意主動提出疑問。

