賴被彈劾喊冤「我不貪不取」 遭舉大罷免嗆：有在做事？

賴清德總統1日在總統府發表新年談話後，面對媒體提問關於立法院的總統彈劾案一事，賴總統多次說出「浪費時間」、「放著總預算不審」、「正事不做」等用語，並說自己不計個人毀譽，要彈劾沒關係，但至少正事要做吧。（黃世麒攝）

總統賴清德今(1日)在總統府發表元旦談話後回應立法院總統彈劾案，反覆批在野立委「浪費時間、放著總預算不審、正事不做」，還強調自己不貪不取、不計個人毀譽。藍委李彥秀痛批綠營仇恨動員撕裂社會，粉專也嗆，大罷免32比0就是民意對於「民進黨不做正事」的反應。

針對賴的元旦發言，李彥秀痛批民進黨過去一年半執政荒腔走板，大罷免仇恨動員撕裂社會，內政外交全面空轉，反而指責在野黨浪費時間，完全顛倒是非！她反問民進黨是否已經忘記，執政者本就該為國政成敗負起責任，而不是不斷對外卸責？

她指出總統府日前曾表示，凡合乎憲政體制的彈劾案都會給予尊重，賴清德也在跨年前夕對外喊話，期待新的一年彼此祝福、迎接新局，但隨後又在記者會中抹黑、攻擊在野黨，前後說法自相矛盾，令人無所適從。這種發言，與台灣2300萬人民的真實感受彷彿活在「平行宇宙」。

14萬追蹤的粉專「政客爽」直酸：「賴清德講得好像你們有在做事一樣？大罷免32比0就是民意對於『民進黨不做正事』的反應！」另一粉專「觸極者」也嘲諷，綠營可以濫訴、彈劾馬英九、大罷免藍委，藍白不能彈劾賴清德？「有些人的雙重標準，就是這麼樸實無華而枯燥」。

網友表示「少装無辜啦！那你為啥要濫訟馬維拉和柯P？」、「又壞又蠢，彈劾剛好而已」、「你不查貪，還放走貪」、「彈劾賴就是做正事」。

