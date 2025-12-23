賴要求提升應變 蔣導入AI辨識異常

總統府23日召開「全社會防衛韌性委員會」第6次會議，賴清德總統致詞時提到，上周台北市發生隨機襲擊事件，強調事發後不論中央、地方政府或醫療體系都積極應變，他要求以此為鑑，中央地方共同改進並建立制度，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。台北市長蔣萬安表示，研議在捷運設置緊急求助鈴，並導入對異常行為的AI辨識系統，在1周內提出改進緊急事件應對SOP。

內政部長劉世芳報告強調，就「無差別攻擊」提出策進作為，將統合警消各單位，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，從裝備、訓練及演習，強化危機應變能力。

總統府發言人郭雅慧則指出，交通關鍵基礎設施一直都有常態性演習，像是挾持、不明氣體相關情境想定，未來在情境設定會再加強，列入暴力攻擊的部分。

針對台北市議員指稱台北車站有捷運警察隊、鐵路警察局及中正一分局等3大警政單位，使用不同的無線電通訊系統，追捕嫌犯時第一時間無法溝通，台北市警察局長李西河表示，雖屬不同通訊系統，但有共用318通訊頻道可互通消息，地下捷運站雖可能收訊不良，但通報機制仍正常運作，且從通訊錄音檔紀錄發現，中山分局及中正一分局當天皆有通訊紀錄。

蔣萬安昨主持市政會議表示，將向中央爭取提升警力支援、協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限與警局介接。他也要求北捷盡速規畫在各站區內設置緊急求助鈴，必須與中控室連線，並評估在人潮眾多熱點，導入AI異常行為辨識系統，如偵測到激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠就即時觸發警報，達到事前預警與即時反應。

蔣萬安也說，不願在公開場合提到嫌犯姓名，指出2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案造成49人死亡，當時總理阿德恩拒絕提到槍手名字，不讓槍手因恐怖罪行獲得名聲，他認同阿德恩做法，並希望媒體能夠更聚焦在如何讓市民恢復到正常的生活。