賴要韓國瑜聲援沈伯洋 粉專翻出「邱議瑩潑水」嗆：當我們免洗筷？

大陸重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案調查，甚至放話透過國際刑警組織等，展開全球追捕。賴清德總統昨（11）日向立法院長韓國瑜喊話「站出來維護國會尊嚴」，引來立法院國民黨團不滿，還有粉專更翻出過去韓國瑜被踐踏的事件，砲轟：「當我們免洗筷484！」

賴清德昨天下午出席工業節慶祝大會前受訪，提到大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法；他更點名韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

廣告 廣告

對此，韓國瑜辦公室沒有回應。立法院國民黨團則痛批，丟失海峽中線，台灣失去台灣海峽防衛縱深，喪權辱國的賴清德總統把這個總統的責任推給了韓國瑜，「乾脆辭掉總統讓國民黨來當總統快一點，只會推責任的總統，還希望你怎麼去保護台灣人？」

另外，約有萬人追蹤的臉書粉專「台派怎麼輸」PO出一張照片開嗆，「民進黨、萊爾校長，當初怎麼踐踏 韓國瑜院長的？現在又要喊話韓院長.....，當我們免洗筷484」！

照片畫面是2024年12月20日，立法院院會爆發嚴重朝野衝突，國民黨花費近1個半小時，奪下被民進黨立委佔領的主席台。等立法院場韓國瑜站上主席台宣布開會，民進黨立委邱議瑩竟潑水攻擊韓國瑜，還丟寶特瓶。

此事引發不少網友痛罵，「沒辦法，民進黨的水平就在那邊，你不能用人的標準看他，這樣很可憐」、「美濃潑婦，國會暴力代言人」、「民進黨肯定又要耍詐算計韓院長了」。

【看原文連結】