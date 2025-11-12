賴要韓國瑜聲援沈伯洋 藍黨團：先解除「將中國列為境外敵對勢力」

國民黨立法院黨團召開「解鈴還需繫鈴人」記者會，呼籲總統賴清德先對中國釋出善意，或由立法院成立兩岸事務因應小組，實際解決兩岸爭議。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 面對中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織展開全球抓捕。總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援。國民黨立法院黨團今（12日）則召開「解鈴還需繫鈴人」記者會，呼籲民進黨政府與其只有立場表述，不如具體提出解決方案，或由民進黨對中國釋出善意，「將中國列為境外敵對勢力」的這句話拿掉，或由立法院成立兩岸事務因應小組，實際與對岸進行交涉。

國民黨團副書記長林沛祥表示，國民黨團的立場是，所有中華民國的國會議員都應該被保護，不過，解鈴還需繫鈴人，他們也要請賴清德認真思考，把「將中國列為境外敵對勢力」的這句話拿掉，因為有這句話的存在，讓中華民國目前看到的是赤裸裸的敵意，沒有任何溝通、協調、交涉的管道。

林沛祥再表示，若賴清德不願意把這句話拿掉，賴清德竟要解決問題，而不只是單純的譴責的話，可能要請賴清德透過美國、日本的關係去跟中國作交涉，畢竟，大家一直聽到「台美關係史上最好」、「台日關係史上最好」，那賴清德是不是該去跟美、日談，如何保護我國的國會議員；另一方面，若賴清德願意把「將中國列為境外敵對勢力」這句話拿掉，或許就有溝通、交涉的空間。

林沛祥強調，與其只是指責，不如想個方法來解決問題，假設目前執政黨跟中國沒有互信基礎，那立法院做為全國最高民意代表機關，可以擔起責任。2005年，立法院就曾經有通過「立法院兩岸事務因應小組」的條文，由院長、副院長擔任召集人與副召集人，其他23名成員由各黨團依比例推派代表，這樣做的話，立法院或許能實質跟對岸做交涉。

國民黨立委牛煦庭也表示，國民黨長期主張應該跟對岸保持暢通的溝通管道，就是不希望因為兩岸關係的惡化導致中國用單邊主義用各式各樣的方式來造成中華民國的困擾，現在是國會議員受到威脅，大家要共同面對問題，但很遺憾，執政黨每次遇到這樣的問題都只留於「立場的表述」，這並不能解決問題。

牛煦庭喊話，他們要真的能保護沈伯洋的人身安全，而不是借用沈伯洋的事件再來進行政治的號召跟消費，國民黨團不樂見這樣的事情發生，他們希望真正解決問題、共商對策；不管是民進黨在兩岸立場上要不要主動釋出善意，或是透過立法院的院兩岸事務因應小組打開新的溝通管道，希望民進黨正視問題的核心，盡速提出務實可行的解決方案。

