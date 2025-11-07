賴親令不要綠電「2027年前重啟核三」？總統府回應了

核三廠。資料照片

外傳賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，總統府今天否認，強調總統的能源政策立場從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，總統從未指示或訂定任何重啟時間表。行政院長卓榮泰也表示，核能要不要重啟由專業來判斷。

媒體報導，賴清德已「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。

廣告 廣告

她指出，賴總統於11月5日出席活動致詞時明確表示，政府預計在2030年前投入9000億元，加速推動綠能等能源轉型；6日接見日本訪團時，也特別提及盼與高市早苗政府結合綠能經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係；10月18日為小水力發電產業論壇錄影致詞時，更再度強調再生能源發展是台灣勢在必行的國家方向，並感謝產業界長期投入綠能轉型工作。

此外，賴清德在國家氣候變遷對策委員會多次指出，能源是減碳核心，政府將持續加速推動再生能源發展，完善綠電程序透明化與簡化，擴大中央與地方協力合作，並支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

郭雅慧說明，賴總統的能源政策立場一貫而明確，從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。

「兩個必須」包括：一、核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法；二、台電公司必須依核安會所訂定之辦法，進行自主安全檢查，評估是否具備重啟的安全條件、期程與成本效益；「三個原則」則為：一、核安無虞；二、核廢有解；三、社會共識。

她強調，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，總統從未指示或訂定任何重啟時間表。媒體所稱「2027年前重啟核三」及相關對談內容毫無事實根據。總統府呼籲媒體秉持新聞專業，嚴守查證原則，勿以臆測取代事實，以免誤導社會大眾。

卓榮泰則是在立法院會回應國民黨立委謝龍介詢問太陽光電問題時表示，行政院已決定減少爭議地區包括水庫興建光電板。至於光電價格和設置，我們讓專業來處理，包括核能要不要重啟也是由專業來判斷。

【看原文連結】