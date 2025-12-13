賴訪陸配：認同台灣都是國家主人

內政部日前祭出多道反陸配參政措施，引發外界質疑賴政府對陸配不友善。賴清德總統日前拜訪陸配老闆郭明華，強調台灣是民主多元、自由開放的國家，「任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人」。國民黨主席鄭麗文則批評，賴對陸配打壓，現在吃碗麵就要告訴大家沒事？「總統不是這樣當的」。

內政部之前主張依循《國籍法》，擔任民選公職陸配必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，由於實務上難以達成，陸委會副主委梁文傑日前被問到陸配在台參政權是否無望時表示，很可能就是這樣的結果；對此，國民黨團放話修正《國籍法》，加入「防小人條款」，增訂大陸地區人民依法取得台灣戶籍者，參選與擔任公職不需要受《國籍法》放棄外國籍的規定，預計28日院會一讀付委。

賴清德總統YouTube頻道13日播出最新影片，賴到位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉麵養大三個孩子、撐起一家四口的陸配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與小吃，被外界解讀對陸配釋出善意。

郭明華20多年前從河南嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味在台灣深耕超過20年，影片中她直言，「嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」。賴欣慰的肯定她苦盡甘來，「台灣就是多元文化」、「愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人。」

對於賴上台後嚴查陸配身分，近日卻至陸配經營麵店吃麵表達對新住民的感激與歡迎。鄭麗文批賴，對某個特定族群的打壓歧視，已嚴重違背中華民國憲法對人權的保障，現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？

此外，有民眾向媒體投書稱，政府開放兩岸同性結婚後，「男同志配偶」成為滲透管道，且同性配偶依親案件逾150件，其中9成是「中國男性娶台灣男性」。內政部昨天回應，民國113年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至114年10月，大陸人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，並無9成是「中國男性娶台灣男性」情形，但因應目前兩岸情勢，政府會加強相關的審查機制，以確保國家安全。